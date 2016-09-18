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В Миннесоте мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

В результате были ранены восемь человек

В городе Сент-Клауд американского штата Миннесота мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, выкрикивая при этом религиозные лозунги. В результате были ранены восемь человек, один находится в тяжелом состоянии, сообщил начальник городской полиции Блэр Андерсон.

Инцидент произошел вечером 17 сентября. По словам Блэра Андерсона, злоумышленник спрашивал, по крайней мере, одного из пострадавших, является ли тот мусульманином. Нападавшего ликвидировал полицейский, находившийся в здании торгового центра, сообщает Associated Press.

Начальник полиции не стал называть произошедшее терактом и заявил, что мотивы нападения злоумышленника пока не установлены.

Напомним, вечером 17 сентября в районе Челси в Нью-Йорке прогремел взрыв, в результате которого пострадали 29 человек. Начальник местной полиции Джеймс О'Нил заявил, что точная причина взрыва еще не известна. По его словам, пока рано утверждать, что произошедшее было терактом.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Миннесоте мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

В результате были ранены восемь человек

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