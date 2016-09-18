В Ростове-на-Дону один человек погиб и 20 пострадали в ДТП

Уточненные данные по пострадавшим в ДТП, произошедшему в субботу в Ростове-на-Дону, предоставила полиция. Маршрутный автобус и легковушка столкнулись на улице Вересаева, один человек погиб и 20 пострадали, рассказали в полиции.

В больницы с травмами разной тяжести госпитализированы десять пострадавших. Еще десяти раненым медики «скорой» оказали помощь на месте ДТП.

В сообщении ГУ МЧС по Ростову-на-Дону, в ДТП попал маршрутный автобус Hyundai County МТ и Mitsubishi Galant. Виновника и причины ДТП установит дознание, проводится расследование обстоятельств.