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В Ростове-на-Дону один человек погиб и 20 пострадали в ДТП

Столкнулись маршрутный автобус Hyundai County МТ и Mitsubishi Galant

Уточненные данные по пострадавшим в ДТП, произошедшему в субботу в Ростове-на-Дону, предоставила полиция. Маршрутный автобус и легковушка столкнулись на улице Вересаева, один человек погиб и 20 пострадали, рассказали в полиции.

В больницы с травмами разной тяжести госпитализированы десять пострадавших. Еще десяти раненым медики «скорой» оказали помощь на месте ДТП.

В сообщении ГУ МЧС по Ростову-на-Дону, в ДТП попал маршрутный автобус Hyundai County МТ и Mitsubishi Galant. Виновника и причины ДТП установит дознание, проводится расследование обстоятельств.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Ростове-на-Дону один человек погиб и 20 пострадали в ДТП

Столкнулись маршрутный автобус Hyundai County МТ и Mitsubishi Galant

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