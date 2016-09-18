Миронов: «Справедливая Россия» пока не заметила нарушений на выборах

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что нынешняя избирательная кампания была на порядок честнее и прозрачнее, чем предыдущая. Он проголосовал сегодня на избирательном участке в школе номер 1243 в Малом Кисловском переулке в Москве.

«По выборам могу сказать, что на порядок выборы честнее, прозрачнее, я имею в виду избирательная кампания. Нужно ещё дождаться, как пойдёт голосование и подсчет голосов. По нашей оценке, партия «Справедливая Россия» из 85 субъектов РФ субъектов в 57 ни одного нарушения не заметила», – заявил Миронов журналистам, передает «РИА Новости».

Миронов также отметил, что ему понравилось голосовать с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), потому что «им доверия больше».