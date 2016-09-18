Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму РФ

Наблюдатели отмечают, что обстановка на выборах в Госдуму седьмого созыва в целом нормальная, но есть ряд претензий к расстановке урн, кабинок и столов. Об этом сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы на парламентских выборах, созданной в президентском Совете по правам человека (СПЧ), Игорь Борисов.



Он пояснил, что на выборах в субъектах Российской Федерации работают мониторинговые группы СПЧ.

«В принципе в целом картинка нормальная. Как представители общественных организаций мы ориентируемся больше частью на их замечания. Есть отдельные… отклонения определенного характера. Но нет каких-либо замечаний к качеству проведения голосования», — приводит «РИА Новости» заявление Игоря Борисова.

В частности, сопредседатель мониторинговой рабочей группы сделал замечание по поводу расстановок урн в Краснодаре.

«На участке в холле, где стоят колонны и всем наблюдателям невозможно было наблюдать, как опускаются бюллетени в ящики для голосования, потому что колонны мешали», — заявил глава группы. По его словам, эта проблема была решена в течение 15 минут — было найдено оптимальное место размещения ящиков для голосования.

Кроме того, еще одно замечание группы было связано с трактовкой прав наблюдателей по просмотру списков. «Кто-то считает, что в любой момент может эти списки просматривать через каждые пять минут, что, естественно, срывает работу комиссии по выдаче бюллетеней», — пояснил Игорь Борисов.

Вместе с тем сопредседатель мониторинговой рабочей группы сообщил, что у него нет информации по ходу голосования в Алтайском крае. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о запланированной попытке так называемого круизного голосования в парке «Лесная сказка».