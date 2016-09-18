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Неизвестный угрожает взорвать избирательный участок в центре Москвы

Информацию проверяют силовики

Человек, предположительно, с взрывным устройством зашел на избирательный участок в Армянском переулке в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах города.

«По предварительной информации, на избирательный участок в Армянском переулке зашел неизвестный мужчина, который угрожает взрывом», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

В настоящий момент сотрудники силовых ведомств проверяют данные. Дальнейшая информация уточняется.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Неизвестный угрожает взорвать избирательный участок в центре Москвы

Информацию проверяют силовики

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Леонид Поляков

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