Неизвестный угрожает взорвать избирательный участок в центре Москвы

Информацию проверяют силовики
Человек, предположительно, с взрывным устройством зашел на избирательный участок в Армянском переулке в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах города.
«По предварительной информации, на избирательный участок в Армянском переулке зашел неизвестный мужчина, который угрожает взрывом», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
В настоящий момент сотрудники силовых ведомств проверяют данные. Дальнейшая информация уточняется.
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