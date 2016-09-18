Неизвестный угрожает взорвать избирательный участок в центре Москвы

Человек, предположительно, с взрывным устройством зашел на избирательный участок в Армянском переулке в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах города.

«По предварительной информации, на избирательный участок в Армянском переулке зашел неизвестный мужчина, который угрожает взрывом», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

В настоящий момент сотрудники силовых ведомств проверяют данные. Дальнейшая информация уточняется.