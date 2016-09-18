Американская бомбежка Сирии: эхо выборов в США

Бомбардировки американских ВВС позиций сирийской армии близ города Дар-эль-Зор – это прямой результат той ожесточенной схватки, которая прямо сегодня происходит в Вашингтоне. Там схлестнулись в борьбе за собственное будущее две мощнейших группировки американского истеблишмента. Одну их них можно условно назвать «патриотами-изоляционистами», а другую «троцкистами-глобалистами».

Интерес первой из этих групп – спасти Америку от финансово-экономического краха за счет концентрации сил и средств на решении внутренних проблем США.

Интерес другой – проделать то же, но через хаотизацию остального мира, вызывая волны бегущих на Уолл-Стрит капиталов из зон нестабильности и войн. Сегодня эту схватку за будущий сценарий американской политики наглядно демонстрируют два кандидата в президенты США. Первую тенденцию – Дональд Трамп, вторую – Хиллари Клинтон.

Субботний удар американской авиации по позициям правительственной Сирийской армии под Дар-эль-Зором, это – акт неспровоцированной агрессии, это – прямое нарушение договоренностей, заключенных на днях после изнурительных российско-американских переговоров относительно сирийского урегулирования. То, с каким трудом достигнута была – со стороны американцев – договоренность; то, что Джон Керри, госсекретарь США, настаивал на засекречивании подписанного соглашения; то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил: «Мы не можем делать эти документы публичными. Они содержат серьезную чувствительную информацию. Мы не хотим, чтобы она попадала в руки тех, кто будет, наверняка, пытаться сорвать выполнение мер, предусмотренных в рамках доставки гуманитарной помощи и в других частях наших договоренностей» - все это говорит о настоящем раздрае в американском руководстве.

Похоже, что Обама выпустил из рук управление своими военными, коли они прямо вслед за подписью госсекретаря бомбовым ударом практически перечеркивают обязательства своего же правительства.

Стоит напомнить и слова Владимира Путина, сказанные в субботу же в Бишкеке на пресс-конференции по итогам саммита стран СНГ относительно договоренностей с американцами в Женеве: «Мне бы хотелось, чтобы мы были честны друг с другом, и только в этом случае мы сможем двигаться в направлении достижения общих целей. И я не очень понимаю, почему мы должны какие-то договорённости закрывать. Но мы, естественно, детали раскрывать не будем до тех пор, пока с этим не согласны наши американские партнёры, именно в силу определённых договорённостей, которые обычно достигаются на дипломатическом уровне при работе над такими вопросами, как сирийское урегулирование».

Похоже, что у российской стороны либо есть сомнения в готовности США выполнить свои обязательства, либо даже информация о том, что обязательства эти могут остаться только на бумаге.

То, что части американского истеблишмента просто необходимо идти на обострение, становится ещё более понятно в связи со взрывами в Нью-Йорке. Полтора десятка раненых – это «тонкий» намек на возможность более серьезных последствий ради «раскачки» ситуации в США. И уже не выглядит таким «конспирологическим» вариант отмены либо переноса президентских выборов в условиях «террористической угрозы». Тем более, что там весьма вероятен «перехват управления». Обама всё больше в гольф играет…

Игра в Штатах идет по-крупному – «никто не хотел умирать» – а, ведь, проигравшего ждет именно такая участь.

Кризис американской экономики, непомерный долг в 19,5 триллиона долларов, невиданный раскол в рядах ведущих партий – что у республиканцев, что у демократов – всё это, как сейчас говорят, «маркеры» критического состояния общества и экономики.

Путь после перекрестка, обозначенного 8 ноября 2016 года днем выборов нового президента США, не может повести страну некоей «приятной во всех отношениях» дорожкой. Развилка ясна для всех: либо – Трамп с его концентрацией на решении проблем Америки внутри неё, и после этой, примерно, 8-10-летней паузы возвращения США на мировой Олимп; либо – Хиллари Клинтон с её видением американского будущего сквозь прицелы USArmy. Третьего, как представляется, для Америки уже не дано. «Бульдоги вылезли из-под ковра и сцепились мертвой хваткой».

Да, сегодня сошлись две Силы, два видения Будущего Америки. И удар по сирийской армии, это – судороги увядающего гегемона, который всё ещё надеется на чудо собственной реанимации через провоцирование Хаоса.

Посмотрим, какую ответную реакцию Москвы вызовет данный конкретный эпизод – мы все-таки в данном случае выступаем солидарно с Обамой и Керри, нам просто необходимо урегулировании в Сирии, чтобы покончить с хаотизацией пространств близ собственных границ. А вот обостряющиеся разборки внутри США – получите взрывы в Нью-Йорке! – можно оценивать, как весьма тревожную тенденцию.

Видите, в Вашингтоне – внутренняя борьба, а гром очередной американской бомбежки раздался совсем в другом месте, эхом разлетевшись над Сирией.