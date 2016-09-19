Лебеденко: «На открытии арены ЦСКА «Терек» был как праздничный торт»

По итогам прошлого чемпионата грозненский «Терек» был очень близок к завоеванию путевки в еврокубки. Но скомканная концовка сезона помешала подопечным Рашида Рахимова претендовать на участие в Лиге Европы. В нынешнем сезоне перед клубом стоит задача наконец-то привезти в Грозный европейский футбольный турнир. «Терек» достаточно неплохо стартовал, но потерпел обидные поражения от лидеров чемпионата. Корреспондент «Известий» встретился с одним из самых опытных футболистов грозненского клуба 33-летним полузащитником Игорем Лебеденко. Футболист, который в составе «Локомотива», «Рубина» и «Торпедо» выступал в самых престижных европейских турнирах, рассказал о целях на сезон, самочувствии Рашида Рахимова, желании дебютировать в сборной и завершении карьеры.

— Можно ли назвать старт чемпионата удачным для вашей команды?

— Мы набрали достаточное количество очков в первых семи турах, но по самой игре возникает много вопросов. Все-таки в матчах с теми клубами, с которыми мы стремимся конкурировать, нам наклепали многовато. Именно в играх против ЦСКА и «Краснодара» показывается уровень команды. Конечно, в этих матчах мы не оправдали ничьих ожиданий, в том числе и своих. 4:0 и 3:0 — слишком много для нашей команды, которая всегда достаточно надежно играла в обороне. Поэтому нам важно сделать правильные выводы из этих поражений. А вообще старт неплохой, лучше пусть будет два крупных поражения, чем несколько по 1:0.

— Рашид Рахимов из-за проблем со здоровьем пропустил несколько матчей команды. При этом, когда специалист отсутствовал на тренерском мостике, вам удавалось побеждать. Это просто стечение обстоятельств?

— Да, мы в команде шутили на эту тему. Но, я думаю, все прекрасно понимают, что даже когда Рахимова не было на скамейке, он вместе со своим штабом составлял программу. Так что это — стечение обстоятельств. Тем более когда ты играешь на переполненном стадионе, тренера практически не слышно. И неважно, кто на бровке: громкий Рахимов или тихий Ледяхов.

— Сейчас Рахимов полностью восстановился после болезни?

— Да, сейчас он каждый день на тренировках вместе с командой. Никаких проблем нет.

— Как вам новый стадион ЦСКА, приятно играть при такой атмосфере?

— Очень впечатлило. Пишут, что арена сделана по всем английским канонам. Я последние несколько лет бывал на матчах АПЛ, очень нравится там на трибунах присутствовать. Действительно, можно провести параллели между новой ареной армейцев со стадионами в Англии. Арена отличная, и болельщики молодцы. Единственное, неприятно, что «Терек» был в роли праздничного торта на открытии. За это неудобно перед самим собой и теми, кто за нас переживает.

— После матча с ЦСКА в раздевалку «Терека» заходил президент клуба Магомед Даудов. Вид у него был грозный. Что он сказал команде?

— Был не очень приятный разговор, но после поражения он и не может быть приятным. Всё, что он сказал, пусть останется в раздевалке. Если в двух словах, то такой счет и игра команды президента не устраивают, как и любого другого человека, переживающего за «Терек».

— Всем известно, что давняя мечта президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова — еврокубки в Грозном. Эта цель в принципе осуществима конкретно по итогам этого сезона?

— В принципе осуществима. Тот же «Ростов» сейчас играет в Лиге чемпионов, а мы по составу им не уступаем. Поэтому всё возможно, в том числе и по итогам этого сезона. Мы знаем желание президента и постараемся его выполнить. Долгое время перед клубом не ставились конкретные задачи, а в этом сезоне задача поставлена — попасть в еврокубки. Для этого должно многое сложиться. И в том числе нельзя проигрывать таким соперникам, как ЦСКА и «Краснодар».

— Вы работали под руководством нынешнего наставника сборной Станислава Черчесова, что можете про него сказать?

— Мне кажется, он сможет принести максимальную пользу для нашей сборной на чемпионате 2018 года. Я желаю ему добиться тех целей, которые он перед собой поставил. Знаю, что возглавить сборную было его мечтой. Конечно, хотелось бы в будущем поработать с Черчесовым, но, наверное, уже не удастся.

— Намекаете на сборную?

— Наверное, говорить, что я дебютирую в сборной в 33 года, будет глупо. Если смотреть на вещи реально, то в сборной есть возрастные игроки, но они играют в команде давно. Сейчас все-таки больше смотрят на тех, кто к 2018 году будет в оптимальных кондициях и принесет сборной пользу. Я не говорю, что я не хочу или не могу, но не в 33 года же начинать играть за национальную команду…

— Тем не менее Олег Кузьмин, к примеру, начал карьеру в сборной в 34 года. И если бы не травма, то, наверное, поехал бы на Евро-2016.

— Это возможно. Но для вызова в сборную нужно, во-первых, постоянно играть в основном составе своего клуба. А я последнее время начинал матчи на скамейке. Во-вторых, команда должна показывать хороший, стабильный футбол. У «Терека» была стабильность, но в последнее время мы ее подрастеряли. Поэтому нужно прибавлять во всех компонентах, а уже потом говорить о сборной.

— Вы ведь вызывались в сборную при Фабио Капелло в 2013 году, правда, на поле так и не вышли. Что можете рассказать о работе со знаменитым итальянцем?

— Я провел со сборной всего пять дней, и по этому отрезку сложно что-то рассказать. Это было самое начало февраля, и все были еще не в лучших кондициях. Капелло это понимал и не взваливал на нас каких-то серьезных нагрузок. Обидно, что так и не вышел на поле. Я на тот момент был не в лучшей форме. Да и не сказать, что у тренера была цель посмотреть новичков. Играли те, кто всегда составлял костяк команды. Будь я в других кондициях, наверное, удалось бы проявить и зарекомендовать себя. Но все равно было очень приятно чувствовать себя игроком сборной. Я думаю, для любого спортсмена — это огромная честь.

— В рамках этого сбора Россия сыграла товарищеский матч с Исландией и победила (2:0). Три года назад в этой команде просматривалась какая-то перспектива?

— В том матче Исландия не показалась мне какой-то сильной командой. Это вообще невероятно, как в такой маленькой стране удалось совершить такой прогресс всего за два с небольшим года. Да, они не сделали топ-команду, но смогли выйти из группы, выбить из турнира Англию и в целом выступить очень достойно. Нам нужно у них поучиться.

— Ваш контракт с «Тереком» завершается уже следующим летом. Есть диалог с клубом относительно его продления или, возможно, есть другие варианты?

— На данный момент никакого диалога не ведется, но все-таки до конца сезона еще восемь месяцев. А говорить о дальнейших планах я не хочу, пока не переговорю с руководством «Терека». Меня в Грозном всё устраивает. Но я не хочу строить планы, вдруг в «Тереке» на меня не рассчитывают. Думаю, что зимой будет больше информации.

— По окончании сезона вам исполнится 34 года. Вы уже решили для себя, до какого возраста вы сможете играть в футбол?

— Могу сказать, что заканчивать карьеру не планирую. Но посмотрим, как сложится. Например, в Италии до 40 лет играют, и никто в паспорт не смотрит, а у нас на возраст часто обращают внимание. В то же время не появляется очень уж много молодых игроков, способных вытеснить из состава опытных. У меня есть четкое понимание, что еще несколько лет смогу играть на высоком уровне.

— Тем не менее, может быть, уже думали о жизни после футбола?

— Пока играешь, не особо об этом задумываешься. Мне кажется, когда я буду понимать, что это мой последний год в футболе, то уже более серьезно начну размышлять над своим будущим. Пока что я вижу себя только на поле.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram​​​​​​.

