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Президент РФ проведет совещание с членами правительства РФ

Основными вопросами совещания станут приоритеты демографической и социальной политики на 2017 год и на трехлетний период

19 сентября на совещании с членами правительства российский лидер Владимир Путин обсудит приоритеты демографической и социальной политики на 2017 год и на трехлетний период.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

«Девятнадцатого сентября состоится очередное совещание Владимира Владимировича Путина с членами правительства РФ. Основным в повестке дня совещания является вопрос о приоритетах демографической и социальной политики правительства РФ на 2017 год и на трехлетний период. Будет также рассмотрен ряд актуальных текущих тем», — говорится в сообщении.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Президент РФ проведет совещание с членами правительства РФ

Основными вопросами совещания станут приоритеты демографической и социальной политики на 2017 год и на трехлетний период

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