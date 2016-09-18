Президент РФ проведет совещание с членами правительства РФ

19 сентября на совещании с членами правительства российский лидер Владимир Путин обсудит приоритеты демографической и социальной политики на 2017 год и на трехлетний период.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.



«Девятнадцатого сентября состоится очередное совещание Владимира Владимировича Путина с членами правительства РФ. Основным в повестке дня совещания является вопрос о приоритетах демографической и социальной политики правительства РФ на 2017 год и на трехлетний период. Будет также рассмотрен ряд актуальных текущих тем», — говорится в сообщении.



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