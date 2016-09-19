«Громада двинулась и рассекает волны…»

Сегодняшняя Россия похожа на копилку, в которой собралось множество проблем и противоречий. Они гудят, разрастаются, сталкиваются, готовы превратить в сумбур ту хрупкую государственность, которая сложилась после 1991 года. Все ждут преобразований, все смотрят на президента, ожидая, когда же он начнет перемены. И все предлагают свои рецепты. Сразу несколько экономических школ, противоречащих одна другой, выдвигают свои способы, которые смогли бы преодолеть экономический упадок, остановить падение производства и начать экономический рост. Депутаты принимают законы, неутомимо разрабатывают законопроекты, которые, по их мнению, укротят коррупцию, уничтожат экстремистские центры, устранят угрозу «оранжевой революции». Моралисты требуют закрыть растлевающие телевизионные программы, реформировать образование, по-новому подойти к сценарной политике, к драматургии театральных пьес.

Но в своих предвыборных реляциях никто не говорит о смене идеалов, о смене тех исходных, изначальных образов человека, что подаются как образец и ставятся в пример, создают эталон, к которому устремлены все общественные потоки и стремления. После 1991 года из идеологии были устранены образы бескорыстного героя, самоотверженного творца, романтического мечтателя, мученика, жертвующего собой ради Отечества и «други своя». Вместо них под идеологические софиты вышел удачливый стяжатель, ненасытный потребитель, человек успеха, доминирующий над остальными, гордый победитель, преуспевший в схватке с другими и превративший этих других в проигравших.

Тогда этот образ купца и банкира, звезды шоу-бизнеса и криминального авторитета был предложен обществу как эталон. Ориентируясь на этот образ, писали законы, снимали кинофильмы, пропагандировали репутации, выстраивали общественную иерархию. И мы получили то, к чему вели наше общество либералы: богачи, нажившие свое богатство не трудами праведными, а стяжательством, и народ, в поисках хлеба насущного не поднимавший глаза к небу, не видевший звезд небесных. Скептики и циники, не верящие в добро и бессмертие, осквернители и хулители, срывающие последние запреты человеческой натуры и превращающие человека в зверя.

Идеологический либеральный проект, который был положен в основу постсоветской России, исчерпан до последней капли и ведет к черной дыре, в которую готово обрушиться государство российское, весь вектор новой русской истории.

И жаль, что в предвыборных баталиях, в межпартийных борениях кандидаты, даже самые яркие, не сформулировали новые идеалы. Говорили о нефтянке, оборонке, коммуналке, но никто не говорил о человеке-герое, о сыне Отечества, о том извечном русском историческом творчестве, в котором через все труды и лишения рождается будущий человек, искупающий грехи отцов, побеждающий бренную человеческую плоть, переносящий свои личные цели и устремления из области паха и желудка в область сердца, дыхания, разума.

«Человек справедливый» — вот идеал, который сопутствует всей русской истории от наших древних волшебных сказок и религиозных трактатов, великих литературных романов и политических учений. Такой идеал справедливости, добра, благородства, идеал человеколюбия и безграничного космического творчества предлагает нам русская культура и православная церковь. Все это здесь рядом, среди нас, но только замутнено, иногда оскорблено и поругано. Перемены, о которых говорит и тоскует общество, должны касаться прежде всего идеалов.

И эти идеалы, почерпнутые из великой русской классики, из великого русского вероучения, возвращаются в нашу идеологию. И уже исходя из этих идеалов будут писаться законы, создаваться новая промышленность, рождаться новая патриотическая элита, формироваться наука и культура.

Я не прав, говоря, что 90-е годы были годами кромешными. Это были годы великих подлецов и разбойников, но и годы великих праведников. Когда либеральные идеологи глумились и смеялись над патриотическими чувствами, отрицали любовь к своей стране и своему народу, во время первой чеченской войны молодой солдат, почти еще отрок Евгений Родионов пожертвовал жизнью, не согласившись предать свою армию, свою веру, свое государство.

Солдаты шестой воздушно-десантной роты легли костьми и своими жизнями спасли от поражения армию и от распада — Россию.

На великих заводах, которые подвергались разграблению, откуда вывозились тонны драгоценной секретной информации и документации, где гибли тысячи неповторимых технологий, на этих заводах инженеры, конструкторы, рабочие сберегали великие тайны, сохраняли станки, получали не зарплаты, а одни только оскорбления, отбивали атаки грабителей, сберегая для будущего великое наследие. Это они, постаревшие ракетчики, корабелы, ядерщики, дожили до наших дней и передали новому поколению несметные богатства страны.

Патриотическая интеллигенция, которую либералы подвергали хулению, называли мракобесами и фашистами, она в своем стоицизме, ошельмованная, лишенная телеэкрана и печатного станка, отстояла свои идеалы, донесла свои романы, сценарии и пьесы до новых дней, когда героем неизбежно станет человеколюбец, верящий и страдающий, питающий своими энергиями общее дело.

Теперь, после избрания новой Государственной думы, исполнительная власть, президент получили кредит доверия, достаточный, чтобы начать перемены. Мы ждем их, затаив дыхание. Готовы в них участвовать. Готовы служить народу и государству.

Удар частицы может оживить всю застывшую недвижную материю и породить в ней цепную реакцию жизни. Мы ждем этой драгоценной частицы, которая уже летит к нам из будущего.

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