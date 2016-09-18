Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Президент Путин в понедельник встретится с паралимпийцами

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, уточняя, что президент встретится с паралимпийской сборной России по летним видам спорта

В понедельник, 19 сентября, президент России Владимир Путин встретится с паралимпийской сборной России по летним видам спорта.

«Президент РФ встретится с паралимпийской сборной нашей страны по летним видам спорта», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также в понедельник президент России проведет беседу с учеными — обладателями мегагрантов на проведение научных исследований.

В сообщении пресс-службы Кремля уточняется, что стартом программы мегагрантов стало постановление правительства «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры РФ».

Читайте также: Ученый Анаников: американские химики оценили российский «коктейль»

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Президент Путин в понедельник встретится с паралимпийцами

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, уточняя, что президент встретится с паралимпийской сборной России по летним видам спорта

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Ирина Мерная

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке