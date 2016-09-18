Президент Путин в понедельник встретится с паралимпийцами

В понедельник, 19 сентября, президент России Владимир Путин встретится с паралимпийской сборной России по летним видам спорта.

«Президент РФ встретится с паралимпийской сборной нашей страны по летним видам спорта», — сообщает пресс-служба Кремля.



Также в понедельник президент России проведет беседу с учеными — обладателями мегагрантов на проведение научных исследований.

В сообщении пресс-службы Кремля уточняется, что стартом программы мегагрантов стало постановление правительства «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры РФ».



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