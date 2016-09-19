Эцио Гамба продолжит работать со сборной России

57-летний итальянец Эцио Гамба принял решение продолжить работать со сборной России. По информации «Известий», генеральный менеджер и главный тренер национальной команды продлил контракт с Федерацией дзюдо России еще на четыре года.

Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов подтвердил эту информацию.

— Эцио Гамба будет готовить сборную России в новом олимпийском цикле, — сообщил «Известиям» Василий Анисимов. — Мы продлили контракт со специалистом, это правда.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по дзюдо выиграла два золота и одну бронзу. После Игр в Лондоне (3 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая медали) в Бразилии наша команда совершила пусть небольшое, но отступление с завоеванных позиций.

Тем не менее, по словам Эцио Гамбы, это очень достойный результат.

— Я очень доволен нашим выступлением в Рио, — отметил в интервью «Известиям» Эцио Гамба. — Из-за ситуации с мельдонием подготовка к турниру оказалась скомканной. К Лондону мы готовились в спокойной обстановке, перед Рио же мы пропускали крупные турниры. Мы не боролись среди лучших, и это сказалось на выступлении. К тому же побеждать на Играх стало гораздо тяжелее. Уровень спортсменов сильно подравнялся. Столько сенсационных результатов, как в Рио, не было ни на одной Олимпиаде. Тем не менее сборная России выиграла первую медаль в женском разряде за 12 лет (Наталья Кузютина в категории до 52 кг). Ирина Долгова проиграла будущей олимпийской чемпионке из Аргентины Пауле Парето. Думаю, в Токио у нее будет хороший шанс выиграть олимпийскую медаль. Мужчины показали очень высокий уровень. Каждый наш спортсмен боролся до последнего.

Эцио Гамба возглавил сборную России восемь лет назад после провальной Олимпиады в Пекине. Тогда наша команда во второй раз в истории этого вида спорта осталась без медалей. Возглавив команду, итальянец написал детальную стратегию развития сборной на десять лет, которая предполагала победы на Играх-2012 и Играх-2016. Тогда в этот план мало кто верил, но уже через год Иван Нифонтов стал чемпионом мира, а спустя три года российские дзюдоисты выиграли общий зачет Олимпиады в Лондоне.

На Играх-2012 золото сборной России принесли Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагил Хайбулаев. В Рио победы одержали Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев. Интересно, что все перечисленные олимпийские чемпионы особо выделяли вклад главного тренера в свой успех.

— У Гамбы невероятная способность передавать победный дух и веру в себя и умение готовить спортсменов к главному старту четырехлетия, — сказал в интервью «Известиям» Беслан Мудранов.

Так, на чемпионате мира 2015 года сборная России завоевала всего две серебряные медали и расположилась на восьмом месте в общем зачете. Однако в Рио наша команда по количеству золотых медалей уступила только Японии.

В качестве спортсмена Гамба участвовал в четырех Олимпиадах подряд с 1976 по 1988 год. На Играх-1980 в Москве он победил в категории до 71 кг, одолев в финале британца Нила Адамса. На Играх-1984 в той же категории Эцио в финале проиграл корейцу Ан Бен Гыну. Итальянец также занял второе место на чемпионате мира 1979 года и выиграл чемпионат Европы 1982 года.



В январе 2016 года президент РФ Владимир Путин вручил Гамбе паспорт гражданина Российской Федерации. По словам российского президента, это решение означает, что тренера «уже многое связывает со страной, даже больше, чем дзюдо». Он отметил, что такие люди, как Гамба, больше помогают сближению народов, людей, стран, чем всевозможные «демагоги, которые привыкли рассуждать на околополитические темы».

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