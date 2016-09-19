«Зинченко не играет за «МанСити» только из-за проблем с рабочей визой»

Футболисты «Уфы» одержали сенсационную победу в выездном матче с «Локомотивом» (1:0). Героем встречи стал 23-летний вратарь Андрей Лунев, отбивший пенальти в исполнении Неманьи Пейчиновича. Три года назад Лунев оказался не нужен московскому «Торпедо», а до сентября 2016 года в основном составе выходил только на уровне клубов второго дивизиона.



Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «Известиям», как был найден этот голкипер и что дала клубу продажа в «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

— Лунев уже в прошлом сезоне тренировался с основой и хорошо показывал себя в контрольных матчах, так что мы готовились вводить его в главную команду, — отметил Газизов. — У нас многие игроки раскрываются — это фишка нашего клуба. Стараемся доверием способствовать их прогрессу. Как в случае с Луневым, который в двух дебютных играх против серьезных соперников — «Краснодара» и «Локомотива» — сумел сыграть на ноль. Надеюсь, это дальше будет продолжаться. Если заметили, у нас с начала сезона в стартовом составе в середине поля играет мальчик 1998 года рождения Иван Обляков. Есть также Никита Безденежных 1996 года рождения. Мы едва ли не самая молодая команда в РФПЛ. Причем ребятами не затыкают дыры. Они в ходе тренировочного процесса демонстрируют, что заслужили играть в основе, и тренерский штаб дает им играть целенаправленно.

— Слухи про приглашение Виктора Гончаренко в «Легию» соответствуют действительности?

— Его уже и в «Легию» отправляют, и в «Лудогорец». В наш клуб официальных запросов от этих клубов не поступало, мне тоже никто не звонил. Поэтому Виктор Михайлович продолжает работу, он строит команду. Не думаю, что ему есть смысл куда-то сейчас срываться.

— Нынешняя команда сильнее по сравнению с той, что в позапрошлом сезоне дебютировала в РФПЛ при Игоре Колыванове?

— Это разные команды. Нынешняя команда играет со своим узнаваемым почерком, держит свою философию игры. С Игорем Владимировичем мы все же в большей степени на эмоциях играли. И было очень тяжело пережить этот переход из второй лиги в первую, а затем и в премьер-лигу. Был багаж людей, которые с нами еще из второго дивизиона играли в РФПЛ. Болезнь роста была. Она и сейчас есть, но уже в меньшей степени. Менталитет низших лиг сразу не выветривается из головы — это касается и команды, и руководства клуба. Не говоря уже о том, что в не футбольной республике сделать футбольную команду не так просто.

— Вы согласны с Леонидом Слуцким, что Россия — не футбольная страна?

— Я не хочу сказать, что у нас не футбольная страна. Дело в том, что футбол, как и любой вид спорта, должен к себе привлечь, чтобы в него хотели играть и его хотели смотреть. У нас в школе занимается тысяча детей. В республике много народу играет в футбол, есть куча любительских команд. Просто на профессиональном уровне футбол пока еще не представлен как бизнес, чтобы собирать хорошую посещаемость. А в качестве социального явления он как был нашим видом спорта, так им и остался. Еще предстоит работа с болельщиками. Футбол пришел в Уфу в тот момент, когда наш болельщик был воспитан на других клубах — «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА. Еще недавно у нас не было большого футбола, и наши жители смотрели его по телевизору, болея за команды у экрана. Сейчас «Уфа» пока не показывает те результаты, которые от нее ждут. Думаю, со временем люди привыкнут к клубу и посещаемость будет расти.

— С весны 2014 года вы являетесь членом исполкома РФС, который в ближайшую субботу сложит свои полномочия. Почему не стали переизбираться в новый состав?

— Исполком урезали почти в два раза. Я избирался от ФНЛ, с которой сейчас никак не связан. Как председатель Федерации футбола Башкортостана я не избираюсь от регионов, потому что по этой квоте выдвинулся человек, которого я поддерживаю. Это Михаил Бочкарев (президент межрегионального общественного объединения «Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири». — «Известия»). От РФПЛ квота имеется всего на три человека, и ее заняли достойные люди — Александр Дюков, Евгений Гинер и Ильсур Метшин. Я их поддерживаю.

— Почему Александр Зинченко не смог закрепиться в составе «Манчестер Сити»?



— Мне жалко, что он не набрал определенного количества минут в сборной Украины, чтобы получить рабочую визу в Англии. Только из-за этого Зинченко не играет в Англии. Это маленькая ложка дегтя. Посмотрим, как он себя проявит в Голландии. По крайней мере, по моей информации, Хосеп Гвардиола на него серьезно рассчитывает. Я не общался ни с ним лично, ни с владельцем клуба шейхом Мансуром, но остальные представители клуба, включая спортивного директора Чики Бегиристайна, при переговорах о трансфере Зинченко выражали очень серьезную в нем заинтересованность как в игроке основной обоймы.

— Что дал клубу трансфер Зинченко в «МанСити»?

— Помимо денег мы получили репутацию, почет и узнаваемость в Европе. Мы подписали с «Сити» договор о сотрудничестве, включающий в себя серию поездок тренеров нашей академии к ним на стажировку. Спрос на наших футболистов постепенно растет. У нас и Пауревич ушел в английский Чемпионшип (клуб «Хаддерсфилд Таун». — «Известия»). Сейчас у нас есть серьезный игрок Слай, просто уникальный футболист для нашего чемпионата. В ближайшее время он вполне может оказаться востребован на уровне английской премьер-лиги.

— Не обидно, что Пауревич и бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон предпочитают низший английский дивизион нашей РФПЛ?

— В нашем случае Пауревич уехал туда на сильное увеличение зарплаты. В «Уфе» ведь даже у легионеров зарплаты в рублях. Для нас престижно то, что за два года в Уфе он смог сделать себе имя и получить спрос в Англии. Решение о его продаже было принято еще за восемь туров до конца предыдущего сезона. Он тогда честно сказал, что есть вариант в Британии, и мы пошли ему навстречу. Это нормальный бизнес. У нас ведь небольшие зарплаты в клубе. Мы стараемся работать в рамках своих возможностей.

— В пятницу Виталий Мутко заявил о возможности замены лимита на легионеров на поле в матчах РФПЛ на ограниченное число иностранцев в заявке.

— Любой лимит — это проблема. Ограничение дает кому-то преимущество. Лично я за ограничение в заявке, но не на поле. Хорошим вариантом был бы лимит «10+15», который мы предлагали на исполкоме РФС два года назад.

— Спустя полгода тот же исполком отменил свое же решение и проголосовал за «6+5». Не жалеете, что тогда поменяли позицию при голосовании?

— Скрывать не буду, в декабре 2014-го я голосовал за «10+15». А в июле 2015 года — за «6+5», как и все. Я обычный человек. Происходят изменения. И я их поддерживаю.

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