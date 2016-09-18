Ангела Меркель не отправилась в Нью-Йорк из-за выборов в Берлине

18 сентября в Берлине проходят выборы в земельный парламент — палату депутатов. На 130 мест в палате депутатов претендуют 652 представителя 21 партии. Из-за важности проходящего голосования канцлер ФРГ Ангела Меркель не отправилась в Нью-Йорк, пишут СМИ ФРГ.



В столице ФРГ правом голоса наделены 2,48 млн человек, избирательные участки открылись в 9.00 по местному времени.



Правом голоса в немецкой столице обладают 2,48 млн человек. Опросы показывают, что за Христианско-демократический союз (ХДС — партия Ангелы Меркель) проголосуют 17% берлинцев, а за социал-демократов проголосуют 24% избирателей.



Эти выборы — последние перед тем, как 12 февраля 2017 года соберется федеральное собрание, избирающее президента ФРГ. Из-за важности проходящих выборов канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от участия в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, сообщает Die Welt.