Коалиция во главе с США продолжила наносить удары по ИГИЛ после ошибки

Центральное командование ВС США сообщило, что авиация Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) продолжила уничтожать объекты боевиков после ошибочного удара по позициям сирийской армии.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центральное командование ВС США, силы коалиции нанесли три авиуадара по объектам ИГИЛ, уничтожив семь нефтеналивных цистерн и повредив восемь маршрутов снабжения. В военном ведомстве также пояснили, что сейчас проводится расследование по факту ошибочного удара авиации коалиции по подразделениям сирийской армии.

«Кроме того, вблизи Дейр-эз-Зора один удар, который, как мы полагали, был направлен на боевые позиции ИГ, мог по ошибке быть нанесен по сирийскому военному подразделению и уничтожить военные машины сирийской армии. Этот инцидент расследуется», — сообщили в командовании.

Напомним, 17 сентября самолеты коалиции нанесли четыре удара по бойцам сирийской армии, находящимся в окружении боевиков ИГИЛ. В результате погибли 62 человека, около 100 получили ранения. После этого Вашингтон подтвердил факт удара и выразил сожаление об ошибке.