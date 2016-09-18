Памфилова заявила, что спокойно отнесется к оценке ОБСЕ выборов в ГД

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что она спокойно воспримет то, как ОБСЕ оценит проведение голосования на выборах в нижнюю палату российского парламента.

«Я абсолютно спокойно отношусь к тем оценкам, которые дадут ОБСЕ. Главную оценку дадут избиратели, будут они доверять итогам или нет», — приводит ТАСС заявление Эллы Памфиловой.

За ходом голосования на выборах в Госдуму РФ наблюдает несколько сотен международных представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и зарубежных избирательных комиссий.

Сегодня по всей России проходят выборы депутатов в Госдуму РФ седьмого созыва. Голосование проходит по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.