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СМИ: В Киеве погиб замруководителя администрации Порошенко

Андрей Таранов погиб в аварии на водном скутере

В Киеве погиб заместитель главы администрации украинского президента Петра Порошенко Андрей Таранов. Чиновник погиб в результате столкновения его водного мотоцикла с другим. О гибели Таранова сообщил в телеэфире пресс-секретарь национальной полиции страны Ярослав Тракало.

«По предварительной информации, скутер, которым он управлял, столкнулся с другим видом водного транспорта», — сказал Тракало в эфире «112 Украина».

Андрей Таранов работал заместителем главы администрации президента Украины с декабря 2014 года.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

СМИ: В Киеве погиб замруководителя администрации Порошенко

Андрей Таранов погиб в аварии на водном скутере

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