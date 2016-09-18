СМИ: В Киеве погиб замруководителя администрации Порошенко

В Киеве погиб заместитель главы администрации украинского президента Петра Порошенко Андрей Таранов. Чиновник погиб в результате столкновения его водного мотоцикла с другим. О гибели Таранова сообщил в телеэфире пресс-секретарь национальной полиции страны Ярослав Тракало.

«По предварительной информации, скутер, которым он управлял, столкнулся с другим видом водного транспорта», — сказал Тракало в эфире «112 Украина» .

Андрей Таранов работал заместителем главы администрации президента Украины с декабря 2014 года.