В Нижегородской области в ДТП с автобусом погибли два человека

ДТП с участием автобуса произошло в Нижегородской области днем в воскресенье.



Около 12.30 на 175-м км трассы Нижний Новгород — Киров водитель фуры Scania допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения. В результате пассажирский автобус врезался в полуприцеп грузовика, рассказали в ГИБДД региона.



Автобус, разбившийся в ДТП, был арендован на одну поездку. Семеро пострадавших доставлены в больницу. Погибли два человека, среди жертв ДТП — водитель автобуса.



На месте аварии работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой».