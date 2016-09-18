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В Нижегородской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Автобус, разбившийся в ДТП, был арендован на одну поездку

ДТП с участием автобуса произошло в Нижегородской области днем в воскресенье.

Около 12.30 на 175-м км трассы Нижний Новгород — Киров водитель фуры Scania допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения. В результате пассажирский автобус врезался в полуприцеп грузовика, рассказали в ГИБДД региона.

Автобус, разбившийся в ДТП, был арендован на одну поездку. Семеро пострадавших доставлены в больницу. Погибли два человека, среди жертв ДТП — водитель автобуса.

На месте аварии работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой».

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Нижегородской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Автобус, разбившийся в ДТП, был арендован на одну поездку

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