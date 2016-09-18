Мужская сборная РФ по теннису вышла в Мировую группу Кубка Дэвиса и обеспечила себе победу над сборной Казахстана после того, как российский теннисист Андрей Кузнецов обыграл спортсмена из Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:1, 6:2, 6:2.

Как сообщает «Р-Спорт», матч продлился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 3:1 в пользу команды РФ.

Отмечается, что Россия вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса впервые с 2012 года.

Ранее Андрей Кузнецов одержал победу в матче с Александром Недовесовым, а в парной встрече Константин Кравчук и Андрей Рублев обыграли Андрея Голубева и Недовесова.