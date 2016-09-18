Минобороны РФ: боевики казнили 26 жителей Алеппо

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о казни боевиками 26 мирных жителей Алеппо. Среди казненных террористами людей — девять подростков.­

О расправе над мирными жителями рассказали жители квартала Шейх Хадер, покинувшие Алеппо по гуманитарным коридорам. По словам жителей Алеппо, люди просили боевиков покинуть их квартал, так как боялись стать жертвами боевых действий. В результате террористы расстреляли их за «неповиновение».

«Сегодня около 10 утра вышедшие через 1-й и 6-й гуманитарные проходы жители района Шейх Хадер города Алеппо рассказали о казни накануне 26 местных сирийцев, в том числе девяти подростков. Эти люди просили боевиков, прибывших из другой части города, покинуть их квартал, чтобы избежать активизации там боевых действий», — рассказал представитель Минобороны.