«Такие гонки доказывают то, что Квят нужен «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1», опередив в борьбе за победу гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо и своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» после долгого перерыва вновь заработал очки, финишировав девятым.

В квалификации «Мерседес» и «Ред Булл» поделили первые ряды стартового поля. С первого стартовали Росберг и Риккардо, со второго — Хэмилтон и Макс Ферстаппен. В «Торо Россо» в течение всего уикенда работали с двумя версиями шасси, пытаясь найти причины потери конкурентоспособности в прошлых гонках. В итоге на трассе, не слишком требовательной к мощности двигателя, команда заметно прибавила, показав почти равные результаты с фаворитами. Даниил Квят стартовал седьмым и вполне мог претендовать на хороший результат.

Карты всех гонщиков спутал сильный дождь. Он смыл с трассы слой отработанной резины, еще больше осложнив ситуацию с выбором стратегии — перед стартом никто точно не знал, каким окажется износ шин. В самом начале гонки произошла серия аварий, в результате которых из борьбы выбыли Ромен Грожан и Нико Хюлькенберг. На трассу выехал автомобиль безопасности, и на третьем круге был объявлен рестарт.

После рестарта тройка лидеров и пилот «Феррари» Кими Райкконен довольно быстро оторвались от конкурентов, и борьба, по сути, шла за 5–10-е места. Главный прорыв гонки совершил Себастьян Феттель. Стартовав последним, он финишировал сразу за Райкконеном. Таким образом, «Феррари» удалось минимизировать потери.

Квят вплоть до середины дистанции держался на шестом месте. Однако после серии пит-стопов россиянина опередили сначала Фернандо Алонсо, а затем Серхио Перес и Ферстаппен. В итоге Даниил закончил гонку девятым и впервые с июльского Гран-при Австрии заработал очки.

По мнению советника президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игоря Ермилина, Квят провел сильную гонку.

— Гран-при Сингапура был демонстрацией того, что Даниил сохранил свои способности и умения, — отметил эксперт. — С моей точки зрения, наш пилот провел очень сильный заезд. Он показал, что когда с машиной нет технических проблем, то и он не подведет. Даня продемонстрировал все свои лучшие качества, которые из-за технических проблем команды ставились под сомнение. Такие гонки доказывают то, что Квят нужен «Формуле-1». Сейчас он сконцентрирован на своей основной задаче — эффективно проводить гонки. Вопрос о новом контракте второстепенный. В Сингапуре было очень мало обгонов, можно сказать, что каждый ездил сам по себе. Одно из самых красивых соперничеств гонки — сражение Ферстаппена и Квята. Голландец несколько раз достаточно опасно атаковал, на грани фола. Даниил без нервов отбивал атаки голландца. Благодаря лучшей стратегии Макс все-таки обогнал Квята, но только после смены шин.

Победу же на тяжелой трассе уверенно одержал 31-летний Росберг. В юбилейной 200-й гонке в карьере он завоевал 22-ю победу и вновь возглавил личный зачет. Риккардо смог сдержать все атаки Хэмилтона и сохранил за собой второе место. Таким образом, в чемпионате сменился лидер. На счету Росберга 273 балла, у идущего вторым Хэмилтона — 265, третье место занимает Риккардо (179). Квят с 25 баллами расположился на 14-й строчке.

Добавим, что следующий этап чемпионата «Формулы-1» пройдет с 30 сентября по 2 октября в Малайзии.

Личный зачет после 15 этапов

1. Нико Росберг («Мерседес») — 273 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 265

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 179

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 153

5. Кими Райкконен («Феррари») — 148

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 129

7. Валттери Боттас («Уильямс») — 70

8. Серхио Перес («Форс-Индия») — 66

9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») — 46

10. Фелипе Масса («Уильямс») — 41...

12. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 30

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 25...



Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 538 очков

2. «Ред Булл» — 316

3. «Феррари» — 301



4. «Форс-Индия» — 112

5. «Уильямс» — 111

6. «Макларен» — 54

7. «Торо Россо» — 47

8. «Хаас» — 28

9. «Рено» — 7

10. «Манор» — 1

11. «Заубер» — 0

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