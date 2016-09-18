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ЦИК: явка на выборах на 18.00 мск составила 39,7%

Наименьшая явка избирателей зафиксирована в Центральной России — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге

По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на выборах в Госдуму составила по состоянию на 18.00 мск 39,7%.

Как заявила на брифинге руководитель ЦИК Элла Памфилова, максимальная явка на думских выборах 2016 года по состоянию на 17.00 мск наблюдалась в Кемеровской области, где проголосовали 78,9%. В Тюменской области на избирательные участки пришли 74,3% избирателей, в Чеченской Республике — 72,16%.

Минимальная явка по состоянию на 17.00 зафиксирована в Московской области — 21,73%, Москве — 19,86% и Санкт-Петербурге — 16,12%.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

ЦИК: явка на выборах на 18.00 мск составила 39,7%

Наименьшая явка избирателей зафиксирована в Центральной России — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге

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