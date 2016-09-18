Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады

За день до окончания летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро возглавляющая медальный зачет сборная Китая стала недосягаемой для ближайших преследователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

К настоящему времени китайские спортсмены выиграли 237 медалей, в том числе 105 золотых, 81 серебряную и 51 бронзовую. На втором месте идет сборная Великобритании, в активе которой 147 медалей (64, 39, 44). Третье место занимают паралимпийцы команды Украины, на счету которых 117 медалей (41, 37, 39). В пятерку лучших также входят США со 112 (40, 42, 30) медалями и Австралия с 79 (21, 29, 29).

В воскресенье будет разыграно семь комплектов наград.

Напомним, что сборная России была отстранена от участия в Паралимпиаде в Рио. Решение о недопуске было принято Международным паралимпийским комитетом (МПК) 7 августа. Основанием послужил доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



На прошлой летней Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году больше всех медалей завоевал Китай — 231 (95, 71, 65). На счету сборной России было 102 медали (36, 38, 28), и в медальном зачете она стала второй. Правда, по общему числу наград она уступила не только Китаю, но и Великобритании, которая набрала 120 (34, 43, 43) медалей.

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