В парламент могут пройти только четыре партии

«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» проходят в Госдуму, следует из данных ВЦИОМа, основанных на опросах проголосовавших на выборах избирателей. По итогам экзит-полла, проведенного социологами, единороссы сохранят за собой звание «партии большинства», а основная интрига развернется за место второй по численности парламентской партии.



Всего на четыре десятых процента от ЛДПР отстает КПРФ, говорят данные экзит-полла. ЛДПР — 15,3%, КПРФ — 14,9%. «Справедливая Россия», по информации ВЦИОМа, может набрать 8,1%.



По данным экзит-полла и ВЦИОМа, «Яблоко» с 3,4% имеет шансы получить государственную поддержку.



По данным фонда «Общественное мнение», ЕР набирает 49,4% голосов, за КПРФ проголосовали 16,3% избирателей, за ЛДПР — 14,3%, а за «Справедливую Россию» — 7,6% избирателей. Трехпроцентный барьер, по данным ФОМа, пока что не проходит ни одна из непарламентских партий.

