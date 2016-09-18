Четыре парламентские партии прошли в Госдуму седьмого созыва. По данным экзит-полла ВЦИОМа, «Единая Россия» набирает 44,5% голосов, ЛДПР — 15,3%, КПРФ — 14,9%, СР — 8%.

Остальные партии пока не перешли 3-процентного барьера. «Коммунисты России» набирают 2,6% голосов, «Родина» — 2,3%, Российская партия пенсионеров за справедливость — 2%, Партия роста — 1,8%, ПАРНАС — 1,2%, «Зеленые» — 0,8%, «Гражданская платформа» — 0,3%, «Гражданская сила» — 0,2%.

ВЦИОМ проводил экзит-полл по заказу фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» на состоявшихся в воскресенье выборах в Государственную думу. Всего были опрошены 112,309 тыс. человек. Ответили на вопросы 65% респондентов. Отказались от ответа 35% респондентов.

В целом результаты напоминают выборы 2011 года, когда «Единая Россия» набрала 49,32% голосов избирателей, КПРФ — 19,19%, «Справедливая Россия» — 13,24%, ЛДПР — 11,67%.