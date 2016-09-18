ЦИК: явка в Воронежской области превысила 50%

Явка в Воронежской области превысила 50%, сообщила избирательная комиссия региона. Это второй субъект Федерации после Белгородской области, где проголосовала половина населения.

По данным на 20.00 в Воронежской области проголосовали 50,36% избирателей. Это около 943,5 тыс. человек. В самой столице региона проголосовала почти треть населения — более четверти миллиона человек.

В 2011 году на выборах в Госдуму показатель активности избирателей на это время в регионе был 55,46%, напоминает «РИА Новости».