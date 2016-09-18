Осознанный выбор российского избирателя

Прошла избирательная кампания, закончились голосование и предварительный подсчет голосов. Первые федеральные выборы после проведенной политической реформы 2012–2015 годов состоялись.

Вопреки унылым прогнозам некоторых неудовлетворенных политтехнологов эти выборы оказались отмечены высоким накалом борьбы, драматичными ситуациями и острой конкуренцией. Кроме того, все наблюдатели и эксперты отмечают совершенно новое качество выборного процесса и самой предвыборной кампании. В борьбе за парламентские места приняли участие 14 партий.

На сей раз «Единая Россия» получает больше мест в Государственной думе, чем по итогам фестивальных выборов 2011 года, проводившихся в режиме суверенной демократии и «болотного протеста». Вполне закономерен и провал зюгановцев: эпоха коммунистов в России уходит безвозвратно. На традиционной патриотической повестке сегодня появились новые молодые игроки и партии, которые вызывают у избирателей больше симпатий.

В свою очередь, в целом произошло обновление системы и игроков. Любовь к стране и патриотизм являются сегодня для избирателя важными аспектами.

Улучшила свой результат ЛДПР; подтвердила свой статус парламентской партии «Справедливая Россия»; приличный результат показала партия «Родина» и малые партии, распределившие между собой голоса, скажем так, протестного голосования, вполне объяснимого в условиях перманентного мирового экономического кризиса последних нескольких лет. Представители этих партий окажутся в парламенте в качестве победителей в одномандатных округах.

Утвержден сегодня избирателем «крымский консенсус» в политическом поле страны.

Конечно, партия власти, которая берет на себя основную ответственность за происходящее в стране, постоянно подвергается критике. Несмотря на это, при всех своих недостатках «Единая Россия» остается единственной большой и системной партией. Можно оставаться без конца недовольным тем, что вы видите в зеркале по утрам во время бритья, но это скорее повод не разбивать зеркало, а, наверное, все-таки повод заняться собой. Избиратели это понимают и интуитивно голосуют за «зеркало».

По большому счету основная интрига предстоящих выборов состоялась весной в мае, когда «Единая Россия» провела праймериз — в беспрецедентно открытом режиме. В предварительном голосовании мог принять участие каждый — и в качестве номинанта, и в качестве избирателя. В итоге партии власти удалось получить в качестве новых кандидатов тех, кого избиратели хотели видеть в числе победителей 18 сентября на выборах депутатов Госдумы. Обновление состава кандидатов состоялось на 2/3.

Вторая, и не менее важная, часть предвыборной интриги развернулась уже во время выборной кампании. Никто из оппонентов «Единой России» не мог поверить, что партия власти откажется от административного ресурса и пойдет к людям, во дворы. Там, где местные чиновники не смогли отказаться от опыта прошлых лет и все-таки нажали на педаль административного ресурса, новая ЦИК в лице ее председателя Эллы Памфиловой строго их одернула, а сама партия — осудила.

Кампания по выборам депутатов Государственной думы прошла в максимально открытом режиме. Практически все участники и партии имели возможность высказать и отстоять свою позицию на дебатах как на региональных, так и на федеральных каналах. Многие просто растерялись в новых условиях такой кампании, по-европейски ориентированной на простого избирателя. Основной единицей измерения политического поля на федеральных выборах стали дворы, где проходили основные встречи с избирателями.

По итогам завершившейся избирательной кампании мы получили все основания констатировать, что практика «фестивальных» политтехнологичных манипулятивных кампаний уходит в прошлое. Выборы перестают быть для граждан потрясением и переживанием. Явка на прошедших выборах также показала среднеевропейский показатель для парламентских выборов и даже чуть выше. В целом демократия в России повзрослела. Стала осознанной необходимостью.

Наверное, одним из главных участников прошедших парламентских выборов стал избиратель. Как и должно быть в демократической европейской стране. Кто не смог или не захотел договариваться именно с избирателем, убедить его в своей ценности в качестве его же представителя в Государственной думе, кто пытался по-старому договариваться в другом месте и надеялся на административный или иностранный медиаресурс, тот проиграл и не получил поддержки на голосовании.

Люди же в подавляющем большинстве чувствуют изменения на качественном уровне и, несмотря на острую критику кризисной повестки, при всем многообразии выбора все-таки в большинстве своем отдают голоса за партию Путина. Это аванс и кредит доверия, предоставленный не только перед национальным лидером, но и перед всей страной, перед всеми гражданами. В новом качественном составе новый парламент сможет соответствовать всем вызовам динамично развивающейся повестки.

А всех граждан страны хочется поздравить с состоявшимися выборами — легитимными и демократичными.

Автор — директор Международного института новейших государств