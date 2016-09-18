«Макдоналдс» могут оштрафовать на $500 млн

Как сообщается, «Макдоналдс» оплатил налоги в размере 1,49% от прибыли в €1,8 млрд, заработанных с 2009 года. Стандартная же налоговая ставка в Люксембурге составляет 29,2%.

Ранее Еврокомиссия приняла решение о взыскании с компании Apple €13 млрд по аналогичному иску.

Ресторанная сеть может стать следующей. Об этом объявил ряд иностранных изданий со ссылкой на Financial Times.

В «Макдоналдсе» отрицают уклонение от налогов, отмечая, что долгов перед странами ЕС у них нет.