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«Макдоналдс» могут оштрафовать на $500 млн

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» обвиняется в неуплате налогов в Люксембурге

Как сообщается, «Макдоналдс» оплатил налоги в размере 1,49% от прибыли в €1,8 млрд, заработанных с 2009 года. Стандартная же налоговая ставка в Люксембурге составляет 29,2%.

Ранее Еврокомиссия приняла решение о взыскании с компании Apple €13 млрд по аналогичному иску.

Ресторанная сеть может стать следующей. Об этом объявил ряд иностранных изданий со ссылкой на Financial Times.

В «Макдоналдсе» отрицают уклонение от налогов, отмечая, что долгов перед странами ЕС у них нет.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

«Макдоналдс» могут оштрафовать на $500 млн

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» обвиняется в неуплате налогов в Люксембурге

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