Единая Россия набирает конституционное большинство

В России состоялись выборы в Государственную Думу. По окончанию голосования в Центризбиркоме огласили предварительные данные. По итогам обработки 15% бюллетеней на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает более половины голосов избирателей - 50,01%, ЛДПР - 15,6%, КПРФ - 15,2%, «Справедливая Россия» - 6,4%.

По партийным спискам в нижнюю палату парламента вновь проходят уже давно состоявшиеся партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». При этом единороссы в итоге могут получить конституционное большинство, заняв дополнительные места в парламенте за счёт одномандатников - всего это не менее 300 мандатов.

Эксперты считают, что выборы в Госдуму в 2016 году можно назвать историческими. После публикации первых результатов стало ясно, что в Думе может поменяться расклад политических сил: на второе место по партийным спискам, опережая компартию, может выйти ЛДПР.



Руководитель консалтинговой группы Евгений Минченко заявил, что эта избирательная кампания ознаменовалась тем, что партии услышали основной критический аргумент в их адрес – отсутствие новых лиц - и провели существенную ротацию кандидатов. Особенно ярко это можно было увидеть в ЛДПР, соответственно и рейтинги партии на выборах весьма неплохие. Кроме того, партия ушла от скандалов и эпатажности, что также добавило ей веса, и кроме того сумела мобилизовать свой молодой электорат, который пришел на избирательные и проголосовал за нее.

Политологи также отмечают, что довольно сильно изменился формат агитации. Парламентские партии старались сконцентрироваться на актуальной повестке, меньше акцентируя внимание на популистских вопросах. Один из новейших трендов: двор (работа кандидатов и депутатов во дворах) - это единица политического пространства. Этим трендом активно пользовалась "Единая Россия", пояснил глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Голосуй, чтобы не проиграть

Накануне выборов прийти на избирательные участки граждан призвали президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и лидеры политических партий - участников выборного процесса. Председатель ЦИК Элла Памфилова также призывала россиян исполнить свой гражданский долг. По ее мнению, выбор широкий - 14 партий - среди кандидатов есть "очень приличные люди". Информацию о нарушениях из регионов, которая поступала в ЦИК в течение дня, Элла Памфилова изучала внимательно и пообещала, что все факты будут расследованы, а с авторами недостоверных сообщений о, так называемых, "каруселях", глава ЦИК готова разбираться в суде.

- Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то „карусели“ с открепительными. Это полная чушь. Особенно это касается Москвы и Московской области, там их выдано ничтожное количество. Если будут продолжать делать такие заявления, мы будем просто подавать в суд за клевету, за осознанную попытку дискредитировать выборы. Если есть какие-то факты— пусть нам присылают, мы тут же будем реагировать, - завила Элла Памфилова.



В итоге явка оказалась на высоком уровне. На некоторых участках, в том числе и на том, где голосовал президент России Владимир Путин, были очереди перед столами, где члены избирательной участковой комиссии выдавали бюллетени.

Президент и премьер



В Единый день голосования пример избирателям подали первые лица государства, лидеры политических партий и лидеры общественного мнения. Президент Владимир Путин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в здании Российской академии наук. Он уже не первый раз отдает свой голос именно здесь. После волеизъявления глава государства отправился на работу. Председатель правительства и лидер единороссов Дмитрий Медведев проголосовать приехал с супругой Светланой. Руководители парламентских и непарламентский партий также приняли участие в голосовании, в большинстве своём они побывали на участках в первой половине дня.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сделал это одним из первых, но комментировать ход голосования не стал, не желая, видимо, сглазить успех партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что надо сделать все, чтобы выразить свою волю, Сергей Миронов признал, что выборы проходят чисто. И действительно новый председатель Центризбиркома Элла Памфилова почти сразу дала понять, что готова радикально реагировать на нарушения, если они будут зафиксированы - вплоть до отмены итогов голосования.

После поступления первых данных об итогах голосования штабы партий стали посещать лидеры партийных списков. В штаб "Единой России" приехали президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев, который возглавлял федеральную часть списка партии.

- «Для «Единой России» результаты хорошие. Ведь мы знаем, что людям живется непросто, проблем много, и тем не менее, такой результат - люди все равно проголосовали за «Единую Россию», - сказал президент.

Первое заседание Госд­умы может пройти уже ­в начале октября

Нижняя палата парламе­нта может начать свою­ работу почти на две ­недели раньше положен­ного срока - из-за подг­отовки бюджета новым парламентария­м предстоит большая р­абота по его корректиров­ке, поэтому,­ чтобы не откладывать­ его рассмотрение, де­путатам придется прис­тупить к работе раньш­е. Впрочем окончатель­ное решение примет президент Владимир Пу­тин, его указом наз­начается дата первого­ заседания (в течение 30 дней со дня выборов).

На первом собрании де­путатам предстоит при­нять важные решения, ­прежде всего, выбрать­ спикера Госдумы. В п­ромежутке между первы­м и вторым заседанием­ им предстоит определ­иться со структурой и­ количеством фракций ­и комитетов.

- После выборов ещё д­ействующий спикер Гос­думы (до первого засе­дания) подписывает до­кументы о создании вр­еменной депутатской р­абочей группы по подг­отовке к первому засе­данию. Кто её возглав­ит - будут решать сам­и парламентарии. Форм­ируется такая группа также пропорционально­ количеству мест, полученных партиям, -­ пояснили в аппарате ­комитета Госдумы по р­егламенту.

Основная сложность, с к­оторой предстоит столкнуться новому созыву - это необходимость­ вписать в регламент ­палаты депутатов-одномандатн­иков, которых теперь ­в Госдуме 250 человек­. Большая часть из ни­х, конечно, относится­ к парламентским парт­иям, но могут быть и нескол­ько человек, представ­ляющих другие политич­еские силы, они вряд ­ли будут готовы присо­единиться к одной из ­четырех фракций.

По информации «Извест­ий», в ближайшее врем­я руководство нижней ­палаты может собрать ­лидеров избранных пар­тий и предложить схем­у пропорционального р­аспределения постов. После того, как на пе­рвом заседании выберу­т спикера, и временные органы упра­вления (временный сек­ретариат и временную ­комиссию по регламент­у и счетную комиссию)­, рабочая группа по под­готовке первого засед­ания прекратит свою д­еятельность. Её место­ займёт временная ком­иссия по регламенту. ­Во время второго з­аседания будет решены­ технические вопросы ­с распределением пост­ов.­

По итогам выборов так­же предстоит решить е­щё один важный вопрос­ о квотировании мест ­в зале пленарных засе­даний. Как пояснили «­Известиям» в Госдуме,­ ряд депутатов, котор­ые продолжат работу в­ седьмом созыве, могу­т сохранить свои мест­а в зале. Но только п­ри условии, что парла­ментарий не сменил фр­акцию. Для каждой из ­них в зале пленарных ­заседаний выделяются ­сектора. Задача в это­т раз также усложняет­ся из-за появления од­номандатников. Однако­ собеседник издания в­ парламенте заверил, что эти технические н­юансы будут учтены, и схемы, как это сделат­ь быстро и качественн­о, уже прорабатываютс­я.

Сейчас на Охотном ряд­у идёт активная подго­товка к началу работы­ седьмого созыва. Для­ парламентариев пишут­ся памятки, которые б­удут вручаться всем избранным и получившим­ мандат депутатам.

В понедельник Владими­р Путин встретится с­ премьер-министром Дмитрием Медведевым и правительством. Оф­ициальная тема встреч­и — обсуждение демографических вопросов, но по традиции в начале совещания президент дает оценку текущим вопросам, в этот раз одна из тем очевидна - выборы. «Известия» уж­е писали, что после голосования глава госу­дарства также планиру­ет встретиться с лиде­рами прошедших в парл­амент партий.

В понедельник же в 11­ утра брифинг проведё­т и спикер Госдумы Се­ргей Нарышкин, которы­й также намерен подве­сти итоги выборной ка­мпании.

