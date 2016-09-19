Единая Россия набирает конституционное большинство

По предварительным данным, в статусе второй партии в парламенте ЛДПР может потеснить КПРФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В России состоялись выборы в Государственную Думу. По окончанию голосования в Центризбиркоме огласили предварительные данные. По итогам обработки 15% бюллетеней на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает более половины голосов избирателей - 50,01%, ЛДПР - 15,6%, КПРФ - 15,2%, «Справедливая Россия» - 6,4%.
По партийным спискам в нижнюю палату парламента вновь проходят уже давно состоявшиеся партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». При этом единороссы в итоге могут получить конституционное большинство, заняв дополнительные места в парламенте за счёт одномандатников - всего это не менее 300 мандатов.
Эксперты считают, что выборы в Госдуму в 2016 году можно назвать историческими. После публикации первых результатов стало ясно, что в Думе может поменяться расклад политических сил: на второе место по партийным спискам, опережая компартию, может выйти ЛДПР.
Руководитель консалтинговой группы Евгений Минченко заявил, что эта избирательная кампания ознаменовалась тем, что партии услышали основной критический аргумент в их адрес – отсутствие новых лиц - и провели существенную ротацию кандидатов. Особенно ярко это можно было увидеть в ЛДПР, соответственно и рейтинги партии на выборах весьма неплохие. Кроме того, партия ушла от скандалов и эпатажности, что также добавило ей веса, и кроме того сумела мобилизовать свой молодой электорат, который пришел на избирательные и проголосовал за нее.
Политологи также отмечают, что довольно сильно изменился формат агитации. Парламентские партии старались сконцентрироваться на актуальной повестке, меньше акцентируя внимание на популистских вопросах. Один из новейших трендов: двор (работа кандидатов и депутатов во дворах) - это единица политического пространства. Этим трендом активно пользовалась "Единая Россия", пояснил глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Голосуй, чтобы не проиграть
Накануне выборов прийти на избирательные участки граждан призвали президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и лидеры политических партий - участников выборного процесса. Председатель ЦИК Элла Памфилова также призывала россиян исполнить свой гражданский долг. По ее мнению, выбор широкий - 14 партий - среди кандидатов есть "очень приличные люди". Информацию о нарушениях из регионов, которая поступала в ЦИК в течение дня, Элла Памфилова изучала внимательно и пообещала, что все факты будут расследованы, а с авторами недостоверных сообщений о, так называемых, "каруселях", глава ЦИК готова разбираться в суде.
- Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то „карусели“ с открепительными. Это полная чушь. Особенно это касается Москвы и Московской области, там их выдано ничтожное количество. Если будут продолжать делать такие заявления, мы будем просто подавать в суд за клевету, за осознанную попытку дискредитировать выборы. Если есть какие-то факты— пусть нам присылают, мы тут же будем реагировать, - завила Элла Памфилова.
В итоге явка оказалась на высоком уровне. На некоторых участках, в том числе и на том, где голосовал президент России Владимир Путин, были очереди перед столами, где члены избирательной участковой комиссии выдавали бюллетени.
Президент и премьер
В Единый день голосования пример избирателям подали первые лица государства, лидеры политических партий и лидеры общественного мнения. Президент Владимир Путин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в здании Российской академии наук. Он уже не первый раз отдает свой голос именно здесь. После волеизъявления глава государства отправился на работу. Председатель правительства и лидер единороссов Дмитрий Медведев проголосовать приехал с супругой Светланой. Руководители парламентских и непарламентский партий также приняли участие в голосовании, в большинстве своём они побывали на участках в первой половине дня.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский сделал это одним из первых, но комментировать ход голосования не стал, не желая, видимо, сглазить успех партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что надо сделать все, чтобы выразить свою волю, Сергей Миронов признал, что выборы проходят чисто. И действительно новый председатель Центризбиркома Элла Памфилова почти сразу дала понять, что готова радикально реагировать на нарушения, если они будут зафиксированы - вплоть до отмены итогов голосования.
После поступления первых данных об итогах голосования штабы партий стали посещать лидеры партийных списков. В штаб "Единой России" приехали президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев, который возглавлял федеральную часть списка партии.
- «Для «Единой России» результаты хорошие. Ведь мы знаем, что людям живется непросто, проблем много, и тем не менее, такой результат - люди все равно проголосовали за «Единую Россию», - сказал президент.
Первое заседание Госдумы может пройти уже в начале октября
Нижняя палата парламента может начать свою работу почти на две недели раньше положенного срока - из-за подготовки бюджета новым парламентариям предстоит большая работа по его корректировке, поэтому, чтобы не откладывать его рассмотрение, депутатам придется приступить к работе раньше. Впрочем окончательное решение примет президент Владимир Путин, его указом назначается дата первого заседания (в течение 30 дней со дня выборов).
На первом собрании депутатам предстоит принять важные решения, прежде всего, выбрать спикера Госдумы. В промежутке между первым и вторым заседанием им предстоит определиться со структурой и количеством фракций и комитетов.
- После выборов ещё действующий спикер Госдумы (до первого заседания) подписывает документы о создании временной депутатской рабочей группы по подготовке к первому заседанию. Кто её возглавит - будут решать сами парламентарии. Формируется такая группа также пропорционально количеству мест, полученных партиям, - пояснили в аппарате комитета Госдумы по регламенту.
Основная сложность, с которой предстоит столкнуться новому созыву - это необходимость вписать в регламент палаты депутатов-одномандатников, которых теперь в Госдуме 250 человек. Большая часть из них, конечно, относится к парламентским партиям, но могут быть и несколько человек, представляющих другие политические силы, они вряд ли будут готовы присоединиться к одной из четырех фракций.
По информации «Известий», в ближайшее время руководство нижней палаты может собрать лидеров избранных партий и предложить схему пропорционального распределения постов. После того, как на первом заседании выберут спикера, и временные органы управления (временный секретариат и временную комиссию по регламенту и счетную комиссию), рабочая группа по подготовке первого заседания прекратит свою деятельность. Её место займёт временная комиссия по регламенту. Во время второго заседания будет решены технические вопросы с распределением постов.
По итогам выборов также предстоит решить ещё один важный вопрос о квотировании мест в зале пленарных заседаний. Как пояснили «Известиям» в Госдуме, ряд депутатов, которые продолжат работу в седьмом созыве, могут сохранить свои места в зале. Но только при условии, что парламентарий не сменил фракцию. Для каждой из них в зале пленарных заседаний выделяются сектора. Задача в этот раз также усложняется из-за появления одномандатников. Однако собеседник издания в парламенте заверил, что эти технические нюансы будут учтены, и схемы, как это сделать быстро и качественно, уже прорабатываются.
Сейчас на Охотном ряду идёт активная подготовка к началу работы седьмого созыва. Для парламентариев пишутся памятки, которые будут вручаться всем избранным и получившим мандат депутатам.
В понедельник Владимир Путин встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым и правительством. Официальная тема встречи — обсуждение демографических вопросов, но по традиции в начале совещания президент дает оценку текущим вопросам, в этот раз одна из тем очевидна - выборы. «Известия» уже писали, что после голосования глава государства также планирует встретиться с лидерами прошедших в парламент партий.
В понедельник же в 11 утра брифинг проведёт и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, который также намерен подвести итоги выборной кампании.