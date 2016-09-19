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Barbie может не вписаться в рамки многоконфессионального ЕЭС

В России производители и продавцы игрушек предлагают учитывать религиозные аспекты при проведении обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек

Российские производители и продавцы игрушек предлагают учитывать религиозные аспекты при проведении обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек. Одетая по-европейски кукла Barbie может не вписаться в рамки многоконфессионального Евразийского экономического союза, предупреждают игроки рынка. 

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) подготовила свой отзыв на проект поправок в техрегламент«О безопасности игрушек». Замечания ассоциации касаются в первую очередь новшества, предполагающего проведение обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек перед их продажей.

С предложением ввести в техрегламент норму о психолого-педагогической экспертизе игрушек выступило министерство национальной экономики Казахстана.Согласно идее авторов игрушки должны поступать в продажу «при соответствии критериям психолого-педагогической безопасности». Таким образом, должны быть запрещены к продаже товары для детей, которые провоцируют их на агрессивные действия, вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры. Под запрет попадут также игрушки, провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам. А также те, которые провоцируют на пренебрежительное  или негативное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей.  

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Кукла Barbie может непройти экспертизу игрушек в России

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Barbie может не вписаться в рамки многоконфессионального ЕЭС

В России производители и продавцы игрушек предлагают учитывать религиозные аспекты при проведении обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек

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