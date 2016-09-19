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СМИ: в России создадут Министерство госбезопасности

Грядет масштабная реформа силовых ведомств

В России в ходе реформы силовых ведомств предполагается создать Министерство госбезопасности (МГБ). Новая структура может быть создана на основе ФСБ.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил ряд СМИ.

В новое министерство войдут ФСО и Служба внешней разведки. Кроме обычных для этих ведомств функций, ведомство будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

Более того, следственное управление МГБ будет вести резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, отмечает ТАСС.

Также эта реформа может затронуть МВД, МО и МЧС. За счет войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС будет усилено Минобороны, а Госпожнадзор передадут в МВД. Само МЧС при этом будет расформировано.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

СМИ: в России создадут Министерство госбезопасности

Грядет масштабная реформа силовых ведомств

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