СМИ: в России создадут Министерство госбезопасности

В России в ходе реформы силовых ведомств предполагается создать Министерство госбезопасности (МГБ). Новая структура может быть создана на основе ФСБ.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил ряд СМИ.

В новое министерство войдут ФСО и Служба внешней разведки. Кроме обычных для этих ведомств функций, ведомство будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

Более того, следственное управление МГБ будет вести резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, отмечает ТАСС.

Также эта реформа может затронуть МВД, МО и МЧС. За счет войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС будет усилено Минобороны, а Госпожнадзор передадут в МВД. Само МЧС при этом будет расформировано.