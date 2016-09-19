Шесть рабочих стали жертвами взрыва в Китае

Шесть рабочих стали жертвами взрыва на химическом предприятии в Китае. Авария произошла на заводе химической компании Salt Lake Haina Chemical Company.

В момент зрыва устройства по сбору пыли на производстве находились 26 человек. Двое из них погибли на месте, еще четверо скончались в больнице от полученных травм, еще один считается пропавшим без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Напомним, что аварии на производстве часто становятся причиной человеческих жертв.

