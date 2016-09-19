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Шесть рабочих стали жертвами взрыва в Китае

Авария на химическом заводе унесла человеческие жизни

Шесть рабочих стали жертвами взрыва на химическом предприятии в Китае. Авария произошла на заводе химической компании Salt Lake Haina Chemical Company.

 В момент зрыва устройства по сбору пыли на производстве находились 26 человек. Двое из них погибли на месте, еще четверо скончались в больнице от полученных травм, еще один считается пропавшим без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Напомним, что аварии на производстве часто становятся причиной человеческих жертв.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Шесть рабочих стали жертвами взрыва в Китае

Авария на химическом заводе унесла человеческие жизни

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