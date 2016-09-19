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Сериал «Игра престолов» завоевал престижную премию «Эмми»

Второй год подряд фантазийная сказка побеждает в номинации «лучшее драматическое произведение»

Сериал «Игра престолов» вновь завоевал престижную американскую премию «Эмми» в в номинации «лучшее драматическое произведение».

Среди номинантов на главную награду в этой категории были представлены такие известные сериалs как «Аббатство Даунтон» и «Карточный домик», но творение Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса оказалось лучшим.

Премию «Эмми» присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук.

У награды десятки номинаций, в том числе, лучший драматический и комедийный сериалы и актеры в них, лучшие программы и развлекательные шоу.

Отдельно премиями отмечают музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет.

Напомним, что сам сериал «Игра престолов» завершиться после восьмого сезона и у него еще есть шансы побороться за престижную награду в следующем году.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Сериал «Игра престолов» завоевал престижную премию «Эмми»

Второй год подряд фантазийная сказка побеждает в номинации «лучшее драматическое произведение»

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