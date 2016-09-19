Более сотни собак погибли от пожара в приюте близ Кемерово

Более 110 собак и несколько кошек погибли в результате пожара в частном приюте для бездомных и потерявшихся животных «Верный» вблизи Кемерово.

«Всего в приюте содержалось около 140 собак, удалось спасти около 25. Также у нас было около 65 кошек, сколько из них осталось в живых, пока сказать сложно», – рассказывает соучредитель приюта Татьяна Медведева.

Пожар был потушен за 26 минут, но животных, запертых в вольерах, спасти не успели, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По версии ведомства, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.