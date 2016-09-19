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Более сотни собак погибли от пожара в приюте близ Кемерово

Бездомные животные стали жертвой возгорания электропроводки

Более 110 собак и несколько кошек погибли в результате пожара в частном приюте для бездомных и потерявшихся животных «Верный» вблизи Кемерово.

«Всего в приюте содержалось около 140 собак, удалось спасти около 25. Также у нас было около 65 кошек, сколько из них осталось в живых, пока сказать сложно», – рассказывает соучредитель приюта Татьяна Медведева.

Пожар был потушен за 26 минут, но животных, запертых в вольерах, спасти не успели, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. 

По версии ведомства, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Более сотни собак погибли от пожара в приюте близ Кемерово

Бездомные животные стали жертвой возгорания электропроводки

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