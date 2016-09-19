СМИ: в Кремле определились с новым куратором Госдумы

Им станет Сергей Смирнов, ранее возглавлявший аппарат Общественной палаты
Новым замначальника управления президента России по внутренней политике, отвечающим за взаимодействие с Федеральным собранием, станет Сергей Смирнов, ранее занимавший должность главы аппарата Общественной палаты. Об этом сообщил источник, близкий к администрации президента.
«Да, будет Смирнов», — сказал источник агентства ТАСС.
Ранее эту должность занимал Радий Хабиров, сегодня ушедший в отставку.
Сергею Смирнову 38 лет. Окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ, по специальности юрист. В начале 2000-х трижды избирался муниципальным депутатом в районе Лианозово, а затем перешел в исполнительную власть.
В 2013–2014 годах — начальник управления культурной и молодежной политики департамента культуры Москвы по Западному административному округу города Москвы. Имеет классный чин государственный советник города Москвы 3-го класса.
В 2014 году Смирнов стал заместителем руководителя Росмолодежи. Там он занимался региональной политикой и стал первым директором молодежного лагеря «Таврида», который с тех пор стали ежегодно проводить в Крыму.
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