СМИ: в Кремле определились с новым куратором Госдумы

Новым замначальника управления президента России по внутренней политике, отвечающим за взаимодействие с Федеральным собранием, станет Сергей Смирнов, ранее занимавший должность главы аппарата Общественной палаты. Об этом сообщил источник, близкий к администрации президента.



«Да, будет Смирнов», — сказал источник агентства ТАСС.



Ранее эту должность занимал Радий Хабиров, сегодня ушедший в отставку.



Сергею Смирнову 38 лет. Окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ, по специальности юрист. В начале 2000-х трижды избирался муниципальным депутатом в районе Лианозово, а затем перешел в исполнительную власть.



В 2013–2014 годах — начальник управления культурной и молодежной политики департамента культуры Москвы по Западному административному округу города Москвы. Имеет классный чин государственный советник города Москвы 3-го класса.



В 2014 году Смирнов стал заместителем руководителя Росмолодежи. Там он занимался региональной политикой и стал первым директором молодежного лагеря «Таврида», который с тех пор стали ежегодно проводить в Крыму.

