ЦБ РФ лишил лицензии еще три банка

Центральный банк России лишил лицензии на проведение банковских операций сразу три кредитные организации. Среди них московский Росинтербанк и Финансово-промышленный банк, а также Региональный коммерческий банк (РКБ) из Ульяновской области.



Как говорится в сообщении пресс-службы финрегулятора, РКБ не соблюдал федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.



«При неудовлетворительном качестве активов АО Банк «РКБ» неадекватно оценивало принятые кредитные риски», а «руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности», — информирует пресс-служба ЦБ.

В кредитной организации назначена временная администрация.



Росинтербанк, по данным регулятора, неадекватно оценивал риски при неудовлетворительном качестве активов. Оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к утрате его собственного капитала.

У Финпромбанка лицензия была отозвана за неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

