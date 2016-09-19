ЦБ РФ лишил лицензии еще три банка

Под огонь регулятора попали московские Росинтербанк и Финпромбанк, а также Региональный коммерческий банк (РКБ) из Ульяновской области
Центральный банк России лишил лицензии на проведение банковских операций сразу три кредитные организации. Среди них московский Росинтербанк и Финансово-промышленный банк, а также Региональный коммерческий банк (РКБ) из Ульяновской области.
Как говорится в сообщении пресс-службы финрегулятора, РКБ не соблюдал федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
«При неудовлетворительном качестве активов АО Банк «РКБ» неадекватно оценивало принятые кредитные риски», а «руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности», — информирует пресс-служба ЦБ.
В кредитной организации назначена временная администрация.
Росинтербанк, по данным регулятора, неадекватно оценивал риски при неудовлетворительном качестве активов. Оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к утрате его собственного капитала.
У Финпромбанка лицензия была отозвана за неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
По состоянию на 1 сентября 2016 года Росинтербанк занимал 66-е место, Финпромбанк — 93-е место, а РКБ — 404-е место в банковской системе РФ. Организации также участвовали в системе страхования вкладов.
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