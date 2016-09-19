Шведские СМИ узнали о «секретной угрозе» со стороны РФ

В Швеции отмечают рост «угрозы» со стороны Российской Федерации, правда, в чем ее суть, не уточняется, так как содержание не принадлежит огласке. Гриф секретности может быть снят только по решению правительства.



Об этом пишет местная газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники в кругах, имеющих доступ к военному планированию и информации спецслужб.

Как сообщает издание, речь идет о получении неких разведданных, следствием которого стало принятие решения о размещении воинской части к лету 2017 года на острове Готланд в Балтийском море. Ранее планировалось ее размещение в 2018 году.



«Характер и содержание угрозы классифицируются как совершенно секретные и представляют чрезвычайную важность для национальной безопасности. Источники в кабинете министров сообщили Dagens nyheter, что угроза со стороны России возросла, однако суть угрозы держится в секрете даже для них», — информирует газета.



Глава минобороны Швеции Петер Хультквист отказался от комментариев по этому вопросу.

Напомним, последняя воинская часть на острове Готланд была расформирована в 2005 году.

Готланд расположен примерно в 100 км от материковой Швеции. Население острова составляет 56 717 человек согласно переписи 2012 года.

