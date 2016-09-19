В аэропорту Новосибирска 229 пассажиров 9 часов ждут рейс в Бангкок

В Новосибирском аэропорту Толмачево 229 пассажиров рейса авиакомпании «Роял флайт» девятый час ждут вылета чартерного рейса №8565 в Бангкок (Таиланд) из-за неисправности воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Отмечается, что в ходе предполетного осмотра лайнера Boeing 757-200 была выявлена техническая неисправность ограничителя руля направления.



«На указанный рейс, планировавшийся на 4.05 часов местного времени, зарегистрировано 229 пассажиров, в том числе шестеро детей», — говорится в сообщении.



Сообщается, что в данный момент пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием, с ними работают представители авиакомпании. Предварительное время вылета — 13.30 по местному времени.



Новосибирской транспортной прокуратурой инициировано проведение проверки соблюдения прав пассажиров при задержке рейса.

