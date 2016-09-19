Мадуро анонсировал скорую договоренность о заморозке нефтедобычи

Цены на нефть марки Brent выросли на 1,6% после заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что страны-нефтепроизводители близки к соглашению для стабилизации цен на черное золото.



По словам Мадуро, о договоренности может быть объявлено уже в сентябре.



«Сегодня я могу сказать, что мы близки к соглашению между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Мы надеемся, что в этом месяце мы сможем объявить о соглашении, чтобы стабилизировать рынок, а также повысить и стабилизировать цены на нефть», — приводит Reuters его слова.



По состоянию на 10.25 по Москве баррель североморской смеси Brent с поставкой в ноябре стоит $46,42.



В конце сентября в Алжире пройдет международный энергетический форум, на «полях» которого ОПЕК планирует провести неофициальную встречу. Как ожидается, на ней будут возобновлены переговоры о заморозке уровня добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами.



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