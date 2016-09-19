Уличный грабитель убил 20-летнюю девушку в сквере в центре Москвы

В сквере в центре Москвы нашли тело 20-летней девушки с колото-резаными ранениями. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«На улице Хамовнический Вал в районе дома 28 было обнаружено тело 20-летней девушки. По предварительным данным, неизвестный нанес ей колото-резаные раны в область шеи. Забрав у нее сумочку и ценные вещи, злоумышленник скрылся с места», — цитирует телеканал «360» слова источника.

По данным источника, погибшей оказалась жительница Москвы, проживавшая на Дмитровском шоссе. Следствие предполагает, что девушка стала жертвой уличного грабителя.

Факт обнаружения тела девушки 1996 года рождения подтвердили в пресс-службе полиции, передает ТАСС.



Тело погибшей девушки направлено на экспертизу. Ведется следствие.