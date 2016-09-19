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Nordgold ввела в строй новый золотой рудник в Африке

Проект был реализован за 13 месяцев, инвестиции компании в строительство составили $140 млн

Золотодобывающая компания Nordgold, основным акционером которой является российский бизнесмен Алексей Мордашов, объявила о расширении мощностей действующего рудника Bissa в Буркина-Фасо и начале добычи золота методом кучного выщелачивания на расположенном рядом месторождении Bouly. Об этом говорится в сообщении компании.

Среднегодовой объем производства Bouly ожидается на уровне 120 тыс. унций в течение 10-летнего срока эксплуатации предприятия с полной себестоимостью $730 на унцию.

Рудник был построен по графику, за 13 месяцев, и с меньшими капитальными вложениями, чем планировалось ($140 млн, что на $15 млн меньше плана).

Bouly стал третьим активом Nordgold в Буркина-Фасо и после выхода на плановую мощность позволит компании довести объем производства в этой стране до 400 тыс. унций.

Nordgold продолжает вкладывать средства в развитие перспективных проектов с низкой потребностью в капвложениях и низкой себестоимостью, включая строительство нового рудника «Гросс» в России, запуск которого намечен на начало 2018 года, отмечается в сообщении.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Nordgold ввела в строй новый золотой рудник в Африке

Проект был реализован за 13 месяцев, инвестиции компании в строительство составили $140 млн

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