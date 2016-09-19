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Памфилова: на нескольких участках выборы признаны недействительными

Результаты голосования отменены в Нижегородской области и в Республике Дагестан

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, то выборы на одном из участков в Нижегородской области признаны недействительными из-за нарушений.

«Предварительно могу дать информацию о признании недействительными итогов голосования на избирательном участке №2211 Нижегородской области — это уже факт», — сказала Памфилова журналистам.

Кроме того, по слова Памфиловой, отменены результаты выборов на одном из участков в Республике Дагестан.

«Во время голосования на выборах в селе Гоцатль Хунзахского района Республики Дагестан группа молодых людей ворвалась на избирательный участок №1669 и разгромила его под предлогом того, что якобы производился массовый взброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов», — отметила Памфилова.

Она добавила, что в Ростовской области под сомнением находятся результаты на трех избирательных участках.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что прозрачность выборов 2016 года была «несравненно выше по сравнению с предыдущими кампаниями».

Однако, по словам Памфиловой, торопится с выводами о прозрачности всё же не стоит, так как сначала нужно встретиться со всем экспертным сообществом и проанализировать ситуацию.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Памфилова: на нескольких участках выборы признаны недействительными

Результаты голосования отменены в Нижегородской области и в Республике Дагестан

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