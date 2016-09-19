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Архитектуру советских мастеров исследуют на «вирус Пиранези»

В ГМИИ имени Пушкина открылась новая выставка, показывающая, как итальянский архитектор Пиранези повлиял на облик советской России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Считается, что лепту в математическую карьеру Софьи Ковалевской внесли особенные обои. Комната будущего великого математика была обклеена лекциями по интегральному и дифференциальному исчислению профессора Остроградского. 

Подобная история произошла с советскими архитекторами и выдающимся зодчим XVIII века Джованни Пиранези. Его гравюры, украшавшие стены всевозможных архитектурных заведений страны, так прочно врезались в подсознание наших градостроителей, что впоследствии их творения стали реализацией идей Пиранези. 

О том, как «архитектор на бумаге», не воплотивший в жизнь практически ничего, заново родился спустя 200 лет в камне и бетоне Советской России, расскажет открывающаяся 1 октября в ГМИИ имени Пушкина выставка «Пиранези. До и после. Италия–Россия. XVII–XXI века».

Эта выставка — продолжение грандиозной «Итальянской осени». Она началась с феерического Рафаэля. Нынешний Пиранези не уступает по размаху. И не только потому, что Марине Лошак удалось раздобыть и впервые привезти в Россию легендарные медные доски Пиранези, с которых он печатал оттиски своих знаменитых работ. Эта выставка — живое воплощение идей директора ГМИИ. Известная любительница соединить век нынешний и век минувший, Марина Лошак провела такую неожиданную, яркую параллель, что о выставке, открывшейся в ГМИИ, и в Италии заговорили как о сенсации. И не случайно на нынешнем открытии итальянцев едва ли не больше, чем россиян.

— Меня поражала похожесть одного с другим, — вспоминает один из кураторов выставки, ректор Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский. — Можно смотреть на работы Пиранези и находить аналог в творчестве советских архитекторов. Эта поразительная схожесть мотивов иногда похожа на игру. Влияние Пиранези на архитектуру советского времени — я называю это «вирусом Пиранези» — факт неоспоримый, но почему-то никем не озвученный до сегодняшнего дня. 

Джованни Пиранези родился почти 300 лет тому назад в Венеции в семье резчика по камню и, естественно, пошел по стопам отца. Главным разочарованием Пиранези стала поездка в Рим. Он нашел великий город совсем не таким, как ожидал. Опечаленный тем, что остатки сооружений великой империи «разбросаны по огородам, продаются на рынках и просто исчезают день за днем», он пришел к логичному выводу, что сохранять имперское величие надо всеми возможными способами. Хотя бы в гравюрах.

Пиранези не имел возможности воплотить свои проекты в камне, но его гравюры отлично раскупались состоятельными итальянскими туристами. У него было немало поклонников, среди которых основатель Петербургской академии художеств русский вельможа Иван Иванович Шувалов. При его финансовой помощи Пиранези выпустил альбом офортов, благодаря которому «вирус Пиранези» распространился по России.

— Он повторял: «Если мы не можем творить, как древние, то должны хотя бы изучать их наследие». Свой Рим он изображал особенно, где-то меняя перспективу, где-то драматизируя, но всякий раз придавая величие. То, что делали советские архитекторы, создавая воображаемые картины «городов счастья», — говорит Михайловский.

Конечно, о Пиранези нам напоминают и работы Бориса Иофана (особенно Дворец Советов), и знаменитого пластика сталинской эпохи и автора здания МГУ Льва Руднева. Неожиданно для самого себя посетитель выставки обнаружит «вирус Пиранези» в работах конструктивиста Якова Чернихова и сделает множество других радостных открытий.

Особая «вишенка» экспозиции — работа современного художника Валерия Кошлякова, выполненная специально для выставки. Соединив советскую архитектуру с работами Пиранези, Марина Лошак пошла дальше, протянув параллели до XXI века.  

Справка «Известий»

В экспозицию вошли более 100 офортов мастера, гравюры и рисунки его предшественников и последователей, слепки, монеты и медали, книги, а также пробковые модели из коллекции Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, графические листы из Фонда Чини (Венеция), Научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, Музея истории московской архитектурной школы при МАРХИ, Российского государственного архива литературы и искусства, Международного архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова. Впервые вниманию российского зрителя будут предложены гравировальные доски Пиранези, предоставленные Центральным институтом графики (Римская Калькография).

Выставка проработает в Главном здании с 20 сентября по 13 ноября 2016 года.

Вирус Пиранези исследуют в ГМИИ имени Пушкина

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Архитектуру советских мастеров исследуют на «вирус Пиранези»

Архитектуру советских мастеров исследуют на «вирус Пиранези»В ГМИИ имени Пушкина открылась новая выставка, показывающая, как итальянский архитектор Пиранези повлиял на облик советской России

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