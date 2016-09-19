Архитектуру советских мастеров исследуют на «вирус Пиранези»

В ГМИИ имени Пушкина открылась новая выставка, показывающая, как итальянский архитектор Пиранези повлиял на облик советской России
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Считается, что лепту в математическую карьеру Софьи Ковалевской внесли особенные обои. Комната будущего великого математика была обклеена лекциями по интегральному и дифференциальному исчислению профессора Остроградского.
Подобная история произошла с советскими архитекторами и выдающимся зодчим XVIII века Джованни Пиранези. Его гравюры, украшавшие стены всевозможных архитектурных заведений страны, так прочно врезались в подсознание наших градостроителей, что впоследствии их творения стали реализацией идей Пиранези.
О том, как «архитектор на бумаге», не воплотивший в жизнь практически ничего, заново родился спустя 200 лет в камне и бетоне Советской России, расскажет открывающаяся 1 октября в ГМИИ имени Пушкина выставка «Пиранези. До и после. Италия–Россия. XVII–XXI века».
Эта выставка — продолжение грандиозной «Итальянской осени». Она началась с феерического Рафаэля. Нынешний Пиранези не уступает по размаху. И не только потому, что Марине Лошак удалось раздобыть и впервые привезти в Россию легендарные медные доски Пиранези, с которых он печатал оттиски своих знаменитых работ. Эта выставка — живое воплощение идей директора ГМИИ. Известная любительница соединить век нынешний и век минувший, Марина Лошак провела такую неожиданную, яркую параллель, что о выставке, открывшейся в ГМИИ, и в Италии заговорили как о сенсации. И не случайно на нынешнем открытии итальянцев едва ли не больше, чем россиян.
— Меня поражала похожесть одного с другим, — вспоминает один из кураторов выставки, ректор Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский. — Можно смотреть на работы Пиранези и находить аналог в творчестве советских архитекторов. Эта поразительная схожесть мотивов иногда похожа на игру. Влияние Пиранези на архитектуру советского времени — я называю это «вирусом Пиранези» — факт неоспоримый, но почему-то никем не озвученный до сегодняшнего дня.
Джованни Пиранези родился почти 300 лет тому назад в Венеции в семье резчика по камню и, естественно, пошел по стопам отца. Главным разочарованием Пиранези стала поездка в Рим. Он нашел великий город совсем не таким, как ожидал. Опечаленный тем, что остатки сооружений великой империи «разбросаны по огородам, продаются на рынках и просто исчезают день за днем», он пришел к логичному выводу, что сохранять имперское величие надо всеми возможными способами. Хотя бы в гравюрах.
Пиранези не имел возможности воплотить свои проекты в камне, но его гравюры отлично раскупались состоятельными итальянскими туристами. У него было немало поклонников, среди которых основатель Петербургской академии художеств русский вельможа Иван Иванович Шувалов. При его финансовой помощи Пиранези выпустил альбом офортов, благодаря которому «вирус Пиранези» распространился по России.
— Он повторял: «Если мы не можем творить, как древние, то должны хотя бы изучать их наследие». Свой Рим он изображал особенно, где-то меняя перспективу, где-то драматизируя, но всякий раз придавая величие. То, что делали советские архитекторы, создавая воображаемые картины «городов счастья», — говорит Михайловский.
Конечно, о Пиранези нам напоминают и работы Бориса Иофана (особенно Дворец Советов), и знаменитого пластика сталинской эпохи и автора здания МГУ Льва Руднева. Неожиданно для самого себя посетитель выставки обнаружит «вирус Пиранези» в работах конструктивиста Якова Чернихова и сделает множество других радостных открытий.
Особая «вишенка» экспозиции — работа современного художника Валерия Кошлякова, выполненная специально для выставки. Соединив советскую архитектуру с работами Пиранези, Марина Лошак пошла дальше, протянув параллели до XXI века.
Справка «Известий»
В экспозицию вошли более 100 офортов мастера, гравюры и рисунки его предшественников и последователей, слепки, монеты и медали, книги, а также пробковые модели из коллекции Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, графические листы из Фонда Чини (Венеция), Научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, Музея истории московской архитектурной школы при МАРХИ, Российского государственного архива литературы и искусства, Международного архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова. Впервые вниманию российского зрителя будут предложены гравировальные доски Пиранези, предоставленные Центральным институтом графики (Римская Калькография).
Выставка проработает в Главном здании с 20 сентября по 13 ноября 2016 года.
Вирус Пиранези исследуют в ГМИИ имени Пушкина
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