Итоги выборов-2016 наглядно

18 сентября в России прошли выборы в Государственную думу Российской Федерации. Всего на избирательные участки пришли 53,5 млн человек, явка составила 47,9%. В Государственную думу прошли четыре парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Результаты всех 14 партий и распределение мест в Государственной думе нового созыва — в инфографике «Известий».



«Единая Россия» лидирует по числу голосов — за нее проголосовало 54,3% избирателей. Таким образом, в Госдуме седьмого созыва партия сможет рассчитывать на 343 депутатских кресла.

КПРФ занимает второе место по числу голосов — партию поддержало 13,5% избирателей, обеспечив ее депутатам 42 кресла в Государственной думе. Во время подсчета голосов сообщалось, что ЛДПР может потеснить КПРФ на втором месте, однако этого так и не произошло.

ЛДПР, набрав 13,3% голосов, занимает третье место с отставанием в 0,2%. В будущей Госдуме ее представители получат 39 депутатских кресел.

«Справедливая Россия» замыкает четверку лидеров, набрав 6,2% голосов, и может претендовать на 23 депутатских места в нижней палате парламента.

Еще три места будут распределены между партиями «Родина» (1 место), «Гражданская платформа» (1 место) и депутатом-самовыдвиженцем.

Всего в выборах в Государственную думу седьмого созыва приняли участие 14 партий, однако 10 из них так и не преодолели пятипроцентный барьер. Ближайшими по количеству голосов к партиям-лидерам стали «Коммунисты России» (2,4%) и партия «Яблоко» (1,9%).



