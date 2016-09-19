Итоги выборов-2016 наглядно

Результаты партий и распределение мест в Государственной думе седьмого созыва — в инфографике «Известий»
«Единая Россия» лидирует по числу голосов — за нее проголосовало 54,3% избирателей. Таким образом, в Госдуме седьмого созыва партия сможет рассчитывать на 343 депутатских кресла.
КПРФ занимает второе место по числу голосов — партию поддержало 13,5% избирателей, обеспечив ее депутатам 42 кресла в Государственной думе. Во время подсчета голосов сообщалось, что ЛДПР может потеснить КПРФ на втором месте, однако этого так и не произошло.
ЛДПР, набрав 13,3% голосов, занимает третье место с отставанием в 0,2%. В будущей Госдуме ее представители получат 39 депутатских кресел.
«Справедливая Россия» замыкает четверку лидеров, набрав 6,2% голосов, и может претендовать на 23 депутатских места в нижней палате парламента.
Еще три места будут распределены между партиями «Родина» (1 место), «Гражданская платформа» (1 место) и депутатом-самовыдвиженцем.
Всего в выборах в Государственную думу седьмого созыва приняли участие 14 партий, однако 10 из них так и не преодолели пятипроцентный барьер. Ближайшими по количеству голосов к партиям-лидерам стали «Коммунисты России» (2,4%) и партия «Яблоко» (1,9%).
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