Полиция задержала хулиганов, разбивших стекло в Театре им. Маяковского

Правоохранительные органы задержали в центре столицы двух человек, подозреваемых в причинении ущерба Театру имени Маяковского. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Театре имени Маяковского, который находится по адресу: улица Большая Никитская, дом 19/13, разбили окно. На месте происшествия полиция задержала двух неизвестных мужчин», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова представителя органов.

Сообщается, что двое задержанных молодых людей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.



В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили эту информацию, сообщает телеканал «360».



Полиция выясняет причины произошедшго инцидента.