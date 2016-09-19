Полиция задержала хулиганов, разбивших стекло в Театре им. Маяковского

Два молодых человека находились в состоянии сильного алкогольного опьянения
Правоохранительные органы задержали в центре столицы двух человек, подозреваемых в причинении ущерба Театру имени Маяковского. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Театре имени Маяковского, который находится по адресу: улица Большая Никитская, дом 19/13, разбили окно. На месте происшествия полиция задержала двух неизвестных мужчин», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова представителя органов.
Сообщается, что двое задержанных молодых людей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили эту информацию, сообщает телеканал «360».
Полиция выясняет причины произошедшго инцидента.