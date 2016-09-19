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За выборами в РФ следили 774 наблюдателя, в том числе 63 из США

Всего присутствовали представители 63 государств и 10 международных организаций

Член ЦИК России Николай Левичев, курирующий вопросы международных связей, рассказал, что наблюдателями на выборах в России, которые прошли в минувшее воскресенье, были представители 63 государств и 10 международных организаций.

«На выборах в России присутствовали многочисленные международные наблюдатели. Наблюдателей направили 63 государства, расположенные в Европе, Азии, Африке, Северной и Латинской Америке», — сказала Левичев, отметив, что всего аккредитованных международных наблюдателей было 774 человека.

«Наибольшее представительство было у Казахстана — 102 представителя, 69 у Белоруссии, 63 направили США», — заявил Левичев на брифинге для журналистов.

При этом Левичев отметил, что ЦИК для сравнения проследит, кого пригласят США в качестве наблюдателей на свои выборы.

«Это будет любопытное сравнение», — подчеркнул Левичев.

Президентские выборы в США состоятся 8 ноября.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

За выборами в РФ следили 774 наблюдателя, в том числе 63 из США

Всего присутствовали представители 63 государств и 10 международных организаций

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