Кризис повысил финансовую грамотность россиян

Опрошенные «Известиями» эксперты признают: в кризис уровень финансовой грамотности россиян заметно вырос. Сами граждане в этом тоже не сомневаются. В 2015 году каждый пятый гражданин считал уровень свой финграмотности «отличным» или «хорошим», сейчас — каждый четвертый. В то же время доля россиян, которые уверены в «неудовлетворительном» уровне своей финграмотности или вовсе в ее отсутствии, за год упала с 34 до 25%. Это следует из всероссийского опроса (есть у «Известий»), проведенного в августе 2016 года Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Как следует из обзора НАФИ, с 20 до 25% выросла доля россиян, которые ведут учет доходов и расходов. При этом 9% из них контролируют каждую свою операцию, 16% делают это по мере возможности. С 22 до 16% упала доля граждан, которые не отслеживают свои расходы и не фиксируют суммы поступлений (на карты и счета).

— На фоне снижения реальных доходов (на 4,4% с начала года. — «Известия») наши граждане стали тщательнее подходить к планированию своих трат и ведению семейного бюджета, — комментирует гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. — С одной стороны, это положительный факт. С другой — ситуация может носить временный характер, когда дефицит собственных ресурсов вынуждает граждан быть более внимательными к личному бюджету.

Впрочем, эксперты не уверены, что повышение уровня финграмотности — временный тренд. Ведь о росте уровня финграмотности населения говорит не только потребительское поведение.

— В последние годы мы наблюдаем рост пользования банковскими продуктами, безналичными платежами, — заявил «Известиям» директор департамента международных финансовых отношений Минфина, директор проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» Андрей Бокарев.

По наблюдениям директора департамента маркетинга Бинбанка Михаила Семикова, граждане сейчас тщательнее планируют не только расходы, но и доходы, ищут дополнительные источники последних (кэшбэк или дополнительные преференции по зарплатным картам).

— Это подталкивает клиентов к тому, чтобы лучше разбираться в финансовых вопросах, — отмечает представитель Бинбанка. — Упрощается коммуникация банков с клиентами: условия тех или иных продуктов теперь проще понять, что повышает как осведомленность, так и уровень финансовой самооценки клиентов. Кроме того, кредитные организации стали более активно предлагать населению достаточно сложные инвестиционные продукты (например, инвестиционное страхование жизни).

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Ивана Соловьева, россияне стали более осторожно воспринимать рекламу тех или иных финансовых услуг. И это плюс.

— С одной стороны, в результате усиления госрегулирования на финансовом рынке стало меньше сомнительных предложений: будь то финансовые пирамиды или чудо-средства для ухода за собой, — поясняет Иван Соловьев. — С другой стороны, из-за расчистки банковского сектора укрепилась наметившаяся ранее тенденция вкладывать деньги в крупные банки с устоявшейся репутацией.

Таким образом, закредитованность также усиливает финансовую дисциплину и мотивирует клиентов к более активному финансовому планированию.



Иван Соловьев обращает внимание еще на один фактор увеличения уровня финансовой самооценки — активное развитие онлайн-платежей. По словам эксперта, они демонстрируют человеку мгновенный результат его целенаправленных и волевых действий: «Вот деньги были на моем карточном счете, а вот я уже заплатил за услуги ЖКХ, телефон, оплатил штраф, уплатил налог».

— Рост доли граждан, считающих высоким уровень своей финграмотности, объясняется более рациональным подходом к своему бюджету, — комментирует управляющий партнер АО «2К» Тамара Касьянова. — Повышенное внимание к своим расходам — вынужденная мера экономии, которая связана с падением реальных доходов населения и сокращением потребительских возможностей.

По мнению собеседницы, сейчас россияне при совершении покупок стали более осмотрительны, более избирательны, что и позволяет им заявлять о повышении своей финансовой грамотности.

В то же время из обзора НАФИ следует: при росте «финансовой самооценки» доля россиян, сравнивающих предложения различных компаний перед тем, как обратиться за финансовыми услугами, за год уменьшилась с 39 до 33%.



— Население будет вынуждено более избирательно подходить и к вопросу получения финансовых услуг, но процесс этот вряд ли будет быстрым, — считает Тамара Касьянова.

В свою очередь, зампред Локо-банка Андрей Люпин советует анализировать любое финансовое действие вне зависимости от уровня финансовой грамотности. Человек, излишне уверенный в своих силах, может сделать еще более грубые ошибки, которые негативно повлияют на его финансовое состояние.

— Отсутствует опыт предыдущих поколений, когда люди управляли своими личными финансами. В России пока еще очень маленький опыт рыночной экономики, — отмечает Андрей Бокарев. — Но мы видим, что граждане быстро учатся: например, молодежь осваивает финансовую грамотность гораздо быстрее, и наши подростки уже занимают места в середине международного рейтинга финансовой грамотности. У нас также сильно развиты различные электронные инструменты. Вопросы защиты прав потребителей, финансовой безопасности, правила, как не стать жертвой финансовых мошенников, умение читать договоры — всё это еще требует дополнительной работы.

В ЦБ напомнили, что ведомством разрабатывается индекс уровня финансовой грамотности, который станет частью методологии по системному изучению и повышению уровня финансовой грамотности граждан. В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что важны «системный подход к исследованиям уровня финансовой грамотности населения и регулярное проведение таких замеров».

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