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Понедельник,
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Обвинение просит для блогера Носика два года тюрьмы

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Уголовное дело против Носика было возбуждено в феврале 2016 года по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)

Прокурор попросил для блогера Антона Носика два года тюрьмы за высказывания экстремистского характера, которые были размещены в интернете. Об этом обвинитель заявил в Пресненском суде Москвы, где в понедельник проходят прения сторон по уголовному делу.

«Гособвинение считает вину Носика полностью доказанной. Просим избрать в его отношении меру пресечения в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии, взяв под стражу в зале суда», — сказал прокурор.

В свою очередь, Носик своей вины не признает. Он согласен с тем, что «перегнул палку, отвечая на вопрос коллег в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Коллеги говорят, что я перепутал интернет с радио, но они профессионалы, поэтому я с ними соглашусь. Да, я перегнул палку, но перегибание палки — это легитимное полемическое использование», — считает Носик.

Сегодня адвокаты обвиненного приобщили к делу характеристику Носика от главного раввина России Берла Лазара, а также от одного из профессоров МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Дело против Носика связано с заявлениями, которые он сделал еще в октябре 2015 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Тогда блогер написал на своей странице в «Живом журнале» текст под названием «Стереть Сирию с лица земли», где высказался за бомбежки сирийской территории вплоть до полного уничтожения ее гражданской инфраструктуры.

В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде. В феврале против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Обвинение просит для блогера Носика два года тюрьмы

Уголовное дело против Носика было возбуждено в феврале 2016 года по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)

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