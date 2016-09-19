Обвинение просит для блогера Носика два года тюрьмы

Прокурор попросил для блогера Антона Носика два года тюрьмы за высказывания экстремистского характера, которые были размещены в интернете. Об этом обвинитель заявил в Пресненском суде Москвы, где в понедельник проходят прения сторон по уголовному делу.



«Гособвинение считает вину Носика полностью доказанной. Просим избрать в его отношении меру пресечения в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии, взяв под стражу в зале суда», — сказал прокурор.



В свою очередь, Носик своей вины не признает. Он согласен с тем, что «перегнул палку, отвечая на вопрос коллег в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Коллеги говорят, что я перепутал интернет с радио, но они профессионалы, поэтому я с ними соглашусь. Да, я перегнул палку, но перегибание палки — это легитимное полемическое использование», — считает Носик.



Сегодня адвокаты обвиненного приобщили к делу характеристику Носика от главного раввина России Берла Лазара, а также от одного из профессоров МГУ им. М.В. Ломоносова.



Дело против Носика связано с заявлениями, которые он сделал еще в октябре 2015 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Тогда блогер написал на своей странице в «Живом журнале» текст под названием «Стереть Сирию с лица земли», где высказался за бомбежки сирийской территории вплоть до полного уничтожения ее гражданской инфраструктуры.



В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде. В феврале против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

