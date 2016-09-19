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Двое жителей Тульской области погибли в крупной аварии под Орлом

Также сообщается, что в ДТП пострадали пятеро украинцев и двое узбеков

Два жителя Тульской области погибли при столкновении микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Chevrolet Cruze в Орловской области. Семь иностранных граждан — пятеро украинцев и двое узбеков получили травмы. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, пять пострадавших — граждане Украины, двое — из Узбекистана», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Как пояснила представитель управления ГИБДД по региону, все пострадавшие были госпитализированы. Позже несколько человек были отпущены медиками после оказания первой помощи.

В материале уточняется, что всего в микроавтобусе, который направлялся в Белгород, находилось 12 человек.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Двое жителей Тульской области погибли в крупной аварии под Орлом

Также сообщается, что в ДТП пострадали пятеро украинцев и двое узбеков

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