Аленичев рассказал о своих заслугах в нынешних успехах «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что команда возглавляет турнирную таблицу нынешнего чемпионата России благодаря проведенной работе с клубом в межсезонье.

— Команда туров десять играет так, как ее готовили, — отметил Аленичев. — Поэтому пока, считаю, она держится на том фундаменте, который заложил наш штаб. Впрочем, критику в свой адрес понимаю. Хороший ли я мотиватор? Матом вот на футболистов не ругаюсь. Нет, бегать вдоль бровки — это не мое. Главное — донести футболистам еще в раздевалке, что ты от них хочешь. Если что-то не получается, можно подойти к полю и подсказать. Но не допекать. Сейчас же пошла мода на тренеров, которые «вспахивают фланг» и как бы живут с коллективом. Но это показуха. Разве Венгер так поступает? Или Анчелотти?

Также специалист не верит, что футболисты «Спартака» его «сплавляли».

— У меня такое не укладывается в голове, — продолжил специалист. — Мне друзья и знакомые эсэмэски писали, некоторые звонили: «Почему не забил этот или тот? Сплав!». Не могу в это поверить. Несколько раз пересматривал игру. Промес не забил, Ещенко… Но это же профессионалы, которые на глазах у болельщиков вышли на поле в форме «Спартака»! Нет, такое просто невозможно. Допускаю подобное где-то на любительском уровне — если тренер, допустим, на матчи нетрезвым приходит. А с АЕК в тех моментах игрокам просто не хватило хладнокровия.



Соглашение красно-белых с 43-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон 5 августа. Команду он возглавлял с 10 июня 2015 года.



Дмитрий Аленичев возглавил «Спартак» в июне 2015 года. Под его руководством красно-белые одержали в прошлом сезоне чемпионата России 15 побед, потерпели 10 поражений и пять матчей завершили вничью. В итоге «Спартак» занял пятое место. Этот результат позволил команде попасть в Лигу Европы, хотя красно-белым нужно поблагодарить за это и ставший третьим «Зенит», который выиграл Кубок России. Однако выступление «Спартака» сильно разочаровало владельца клуба Леонида Федуна, назвавшего его позором.



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