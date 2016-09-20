«Ледокол» взломает жанровые условности

«Ледокол» (12+) — один из самых заметных проектов Года российского кино — может в корне изменить расхожее представление зрителей и кинематографистов о фильме-катастрофе. В этом уверен продюсер ленты Игорь Толстунов.

— Для фильма-катастрофы, как для любого другого, важна сама история, а развивается ли она в доисторическую эпоху, Средние века или сегодня, большого значения не имеет, — сказал «Известиям» продюсер. — Все фильмы, в общем-то, об одном и том же — о любви, дружбе и человеческих взаимоотношениях.

Именно они, а не масштабный экшн положены в основу нового фильма (в прокате с 20 октября). В центре сюжета — действительный подвиг экипажа ледокола «Михаил Сомов». В 1985 году ледокол застрял во льдах Антарктики и 133 дня находился в экстремальных условиях дрейфа. Главные роли сыграли Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Александр Яценко и Александр Паль.



Золотой актерский состав позволяет ожидать от картины не только эффектного визуального ряда, но и неординарных актерских работ. История межличностных взаимоотношений здесь не менее значима, чем спецэффекты.

Фото: kinopoisk.ru

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— Производство фильмов вообще рискованный бизнес, и фильм-катастрофа в этом смысле не более рискованный, чем любое другое жанровое кино, — считает Толстунов. — Однако катастрофа требует большего, чем стандартный, бюджета. Поэтому риск выше. Наверное, в этом смысле менее рискованно выходить с какой-нибудь недорогой комедией. Но в случае, если зрителю нравится, он готов делать это неоднократно, тем самым создавая бокс-офис. «Экипаж» — тому пример.

2016-й, объявленный в России Годом кино, вполне можно назвать годом фильмов-катастроф. Ремейк «Экипажа» режиссера Николая Лебедева преодолел планку в 1 млрд рублей кассовых сборов. А созданный в копродукции фильм режиссера Сарика Андреасяна «Землетрясение» выдвинут от Армении на премию «Оскар».



— Снять фильм-катастрофу — очень тяжелая работа, — рассказал «Известиям» Николай Лебедев. — Сложная и временами мучительная, а результат предсказать невозможно. Но для зрителя этот жанр — один из самых интересных: только в экстремальных ситуациях человек проявляет свои истинные качества, плохие или хорошие. И зритель узнает героя полнее, ставит себя на его место, делает с ним выбор, который, к счастью, почти никогда не встает перед ним в реальной жизни. Плюс фильм-катастрофа — это яркое зрелище. И потом, фильмы этого жанра всегда несут надежду — все мы можем вдруг оказаться в сложной ситуации, и если проявим себя с лучшей стороны, спасем если не себя, то близких.

В 2017 году фильмы-катастрофы продолжат свое победное шествие. Основным российским кинособытием должна стать картина Федора Бондарчука «Притяжение» — масштабный проект о контакте с инопланетной цивилизацией. Создатели обещают эффектные сцены разрушения Москвы и других городов.

— Постоянные рассуждения о том, что зритель «наелся» или «не наелся», немного от лукавого, — полагает Толстунов. — Зритель идет в кино развлекаться. Если история, которую ему предлагают, захватывающая, он может смотреть фильмы одного и того же жанра в больших количествах.

Сборы показывают, что зритель фильм-катастрофу не разлюбил и готов голосовать рублем, если картина удивит его размахом и качеством. Однако никто не застрахован от неудачи — в июле в российском прокате провалились «Стартрек: Бесконечность» и «Тарзан. Легенда».



— Если развития нет, и взамен предлагается старая жвачка, зрителю становится скучно. Киноаудитория стала более избирательна к тому, что хочет посмотреть, — предостерег коллег собеседник «Известий».



О специфике работы над фильмом-катастрофой на примере картины «Ледокол» режиссер Николай Холерики и продюсер Игорь Толстунов расскажут 26 октября в кинотеатре «Октябрь» в рамках цикла публичных лекций «КАРО.Арт».



Судьба продюсера

Игорь Толстунов спродюсировал более 40 полнометражных художественных фильмов и более 100 телевизионных фильмов и сериалов, произведенных по заказу ведущих телеканалов страны, в том числе фильм-катастрофу «Метро». Председатель жюри Российского фестиваля короткометражного кино «Короче».